Antalya'da evdeki mutfak tüpü patladı: 5 yaralı

Antalya'da evdeki mutfak tüpünün patlaması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Kulak burun boğaz doktoru Mustafa Avcu, Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere ailesiyle Kırşehir'den Etiler Mahallesi'ndeki yazlık evine geldi.
Dört katlı evin üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle mutfak tüpü patladı.
Patlamada yaralanan Avcu, aile hekimi eşi Esengül, çocukları Sıla (13), Arda (9) ve Ege Güney (5), 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Avcu ailesinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Patlama nedeniyle evde ve bahçede park halindeki iki araçta hasar oluştu.
Avcu ailesinin yakını Yaşar Mustafa Kepekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailenin akşam üzeri kendilerine misafirliğe geldiğini belirterek, "Eve girdiklerinde tüp patlamış, 5'i yaralanmış. Hastaneye kaldırıldılar." dedi.
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