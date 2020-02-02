HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya'da hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı

Antalya'da hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 23:48 | Son Güncelleme

Antalya'da hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı

Antalya'da hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı, evde yapılan operasyonda ise diz üstü bilgisayar, tablet, telefon, yüzük, bileklik gibi 38 parça malzeme ele geçirildi.

Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Manavgat ve Serik ilçeleri Asayiş Büro Amirlikleri ekiplerince, son günlerde kentte meydana gelen evden hırsızlık olaylarının aydınlatılması, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi yönünde çalışma başlatıldı.

Serik ilçesinde sabah saatlerinde Mehmet Yıldırım'a ait evin zilini çalan, kapının açılmaması üzerine tornavida ile kapının göbek kilidini kırmaya çalışan E. Ç, ev sahiplerinin durumu farketmesi üzerine yakalandı. Hakkında 9 suç kaydının bulunduğu belirlenen zanlının, Gaziantep Nizip Açık Cezaevinden izinli çıktığı, Manavgat'ta kapı göbeği kırarak 11 evden hırsızlık olayının da firari şüphelisi olduğu tespit edildi.

Zanlının üstünde yapılan aramada 3 tornavida, bir İngiliz anahtarı, 3 çorap ile havlu ele geçirildi.

Yapılan araştırmada E. Ç.'nin hırsızlık eylemlerini tek başına gerçekleştirmediğinin belirlenmesi üzerine, zanlının ve arkadaşlarının oturduğu eve operasyon düzenlendi.

Evde bulunan A. T. ile balkondan kaçmaya çalışan M. T. gözaltına alındı. Haklarında yapılan araştırmada da zanlıların farklı suçlardan kayıtlarının bulunduğu belirlendi.

Evde yapılan aramada ise aralarında 4 diz üstü bilgisayar, 4 cep telefonu, tablet, taşlı yüzük, bileklik, kol saati gibi malzemelerin bulunduğu 38 parça eşya bulundu.

Gözaltına alınan 3 zanlının, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?
PARTNERNesrin Cavadzade'den olay açıklamalar! Taciz itirafı çok konuşulacakNesrin Cavadzade'den olay açıklamalar! Taciz itirafı çok konuşulacak
Komşusunun kuşunu tüfekle öldürdü, gözaltına alındıKomşusunun kuşunu tüfekle öldürdü, gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya diz üstü bilgisayar gözaltı hırsızlık tablet TELEFON

En Çok Okunan Haberler

Londra'da terör saldırısı! Saldırgan öldürüldü

Londra'da terör saldırısı! Saldırgan öldürüldü

Flaş koronavirüs açıklaması: İzole ettik

Flaş koronavirüs açıklaması: İzole ettik

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Evinin terasında fena yakalandı

Evinin terasında fena yakalandı

Koronavirüs ile ilgili yeni gelişme: Hastalarda iyileşme görüldü

Koronavirüs ile ilgili yeni gelişme: Hastalarda iyileşme görüldü

Deprem sırasında ortaya çıkan ışığın sırrı çözüldü

Deprem sırasında ortaya çıkan ışığın sırrı çözüldü

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'da bir deprem daha!

Elazığ'da bir deprem daha!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında suç duyurusu

İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında suç duyurusu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

Asker eğlencesinde 'düzgün oynamama' kavgası: 1 kişi bıçakla yaralandı

Asker eğlencesinde 'düzgün oynamama' kavgası

Hatay'da komşusunun kuşunu tüfekle öldüren kişi gözaltına alındı

Komşusunun kuşunu tüfekle öldürdü, gözaltına alındı

Trabzon'da koronavirüs ihbarı polisi harekete geçirdi

Trabzon'da koronavirüs ihbarı polisi harekete geçirdi

Hakkari'de bir göçmen donarak hayatını kaybetti

Yürüyüş yapan köylüler buldu! Donarak hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Koca: Şimdiye kadar çıkan sonuçların hepsi negatif

Bakan Koca: Şu ana kadar çıkan sonuçlar negatif

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.