Antalya'da, Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıldönümü için tören düzenlendi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki törene Antalya Vali Yardımcısı Ali Taşkın Balaban, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, protokol üyeleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Törende konuşan Tuğgeneral Aktemur, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşundan bu yana milletin güven ve sevgisine mazhar olduğunu ifade etti. Jandarmanın, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması ve kamu düzeninin sağlanması yönündeki çalışmaları ile Türk milletinin her zaman takdirini kazandığını belirten Aktemur, milletin bu sevgisinin bilinciyle hareket ettiklerini söyledi.

Jandarma Teşkilatının günlük yaşamın her anında gece gündüz, sıcak ya da soğuk demeden halkın hizmetinde olmaya devam ettiğini ifade eden Aktemur, "Jandarma üstün birlik ve silah arkadaşlığı ruhu, vatandaşa insan merkezli adaletli yaklaşımı ile her zaman milletinin yanında yer almıştır. Jandarma üstün vazife anlayışı, sarsılmaz disiplini ile kutsal vatan topraklarında görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü ve teminatı olmuştur. En zor arazi şartlarında teröristle mücadele eden jandarma, bağrından çıktığı milletinden aldığı destekle fedakarca görev yapmaktadır" dedi.

ÖĞRENCİLERE ÖDÜL

Törende, 'Jandarma' konulu şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri de verildi. Halk oyunları gösterisi sunulan törende, narkotik köpekleri 'Çivi' ve 'Ocak' da eğitmenleri eşliğinde gösteri yaptı.