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Antalya'da kaçak kazı operasyonları

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 15:44 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, eylül ayında, farklı yerlerde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 32 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Antalya'da kaçak kazı operasyonları

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, eylül ayında, farklı yerlerde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 32 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Antalya Jandarma Komutanlığı ekiplerince eylül ayında Akseki, Manavgat, Alanya, Korkuteli, Kepez, Finike ve Konyaaltı'nda 13 noktada kaçak kazı yaptıkları belirlenen toplam 32 kişi gözaltına alındı. Kazıda kullanılan jeneratör, kürek, kazma, hilti ve çeşitli ekipman da ele geçirildi. Şüpheliler hakkında, 2863 sayılı 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet' suçundan işlem yapıldı.

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Antalya'da kaçak kazı operasyonlarıAntalya'da kaçak kazı operasyonları

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