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Antalya'da makilik alanda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 21:37 | Son Güncelleme

Gazipaşa ilçesinde çıkan yangın, 3 dönümlük makilik alan ve nar bahçesinde zarara yol açtı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangında 3 dönümlük makilik alan ve nar bahçesi zarar gördü.

Cumhuriyet Mahallesi Karadağ mevkisinde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler, yakınındaki nar bahçesine sıçardı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine, Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 acil müdahale aracı, 4 arazöz, 2 su tankeri ve işçilerle yangına müdahale edildi.

Evlere sıçramadan yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan yangında, 3 dönüm makilik alan ve nar bahçesi zarar gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Gazipaşa makilik nar bahçesi yangın

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