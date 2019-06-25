HABER

Antalya'da makilik ve ormanlık alanda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 16:24 | Son Güncelleme

Gazipaşa ilçesinde, acil müdahale aracı, 6 arazöz ve bir yangın söndürme helikopteri ile müdahale edilen yangında yaklaşık 100 dekarlık makilik ve ormanlık alan zarar gördü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 100 dekar makilik ve ormanlık alan yandı.

Alanya ve Gazipaşa ilçelerinin sınırında bulunan İmamlı Mahallesi Haçbel mevkisindeki makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarla etkisi artan yangın, çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana sıçradı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine ait acil müdahale aracı, orman işletme ekiplerine ait 6 arazöz ve bir yangın söndürme helikopteri ile alevlere müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına vatandaşların da destek verdiği görüldü.

Çalışmalar sırasında Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine ait arazözün rampada kalması vatandaşların tepkisine neden oldu. Alevlere müdahale edenlerden Sabri Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yanan alanın ilerisinde bahçesinin bulunduğunu vurgulayarak "İtfaiyecilerle yangına müdahale ettik. Genellikle çam ağaçları yandı." diye konuştu.

Yerleşim yerlerine sıçramadan yaklaşık bir saatte kontrol altına alınabilen ve yaklaşık 100 dekar makilik ve ormanlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
Koruma altındaki alaca sansar Mardin’de görüldüKoruma altındaki alaca sansar Mardin’de görüldü
Karadeniz’deki tüneller Adanalı vatandaşın aklını başından aldıKaradeniz’deki tüneller Adanalı vatandaşın aklını başından aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alanya Gazipaşa yangın

En Çok Okunan Haberler

Bugünden itibaren geçerli! Yüzde 15 zam yapıldı

Bugünden itibaren geçerli! Yüzde 15 zam yapıldı

'Ensendeyiz Ekrem İmamoğlu'

'Ensendeyiz Ekrem İmamoğlu'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

Bu mahallede 17 yaşına geleni ölüm korkusu sarıyor

Bu mahallede 17 yaşına geleni ölüm korkusu sarıyor

TSK'dan Anıtkabir açıklaması!

TSK'dan Anıtkabir açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Camide pes dedirten olay! Üniversiteli kızı sıkıştırıp...

Camide pes dedirten olay! Üniversiteli kızı sıkıştırıp...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Dalaman’a gelen uçağa dönüşte savaş uçakları eşlik etti

Dalaman’a gelen uçağa dönüşte savaş uçakları eşlik etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alanya'da sıcaktan bunalan soluğu denizde aldı

Sıcaktan bunalan soluğu denizde aldı

Balıkesir'de korkutan orman yangını

Balıkesir'de korkutan orman yangını

Muhsin Yazıcıoğlu'nun evi müze olacak

Muhsin Yazıcıoğlu'nun evi müze olacak

Son dakika: LGS kontenjan bilgileri internet sitesinden açıklandı

LGS kontenjan bilgileri internet sitesinden açıklandı

Güneşin en güzel halini görmek için Nemrut Dağı'na çıktılar

Güneşin en güzel hali! Görmek için oraya akın ettiler

Nazmi Mete Cantürk'ün ev hapsi kaldırıldı!

Flaş gelişme! Ev hapsi kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.