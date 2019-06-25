Antalya'da makilik ve ormanlık alanda yangın

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 100 dekar makilik ve ormanlık alan yandı.

Alanya ve Gazipaşa ilçelerinin sınırında bulunan İmamlı Mahallesi Haçbel mevkisindeki makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarla etkisi artan yangın, çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana sıçradı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine ait acil müdahale aracı, orman işletme ekiplerine ait 6 arazöz ve bir yangın söndürme helikopteri ile alevlere müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına vatandaşların da destek verdiği görüldü.

Çalışmalar sırasında Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine ait arazözün rampada kalması vatandaşların tepkisine neden oldu. Alevlere müdahale edenlerden Sabri Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yanan alanın ilerisinde bahçesinin bulunduğunu vurgulayarak "İtfaiyecilerle yangına müdahale ettik. Genellikle çam ağaçları yandı." diye konuştu.

Yerleşim yerlerine sıçramadan yaklaşık bir saatte kontrol altına alınabilen ve yaklaşık 100 dekar makilik ve ormanlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

