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Antalya'da öldürülen üniversite öğrencisi Azra'nın adı kütüphanede yaşatılacak

30.12.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da öldürülen üniversite öğrencisi Azra'nın adı kütüphanede yaşatılacak

OSMANİYE (AA) - Antalya'da öldürülen Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu adına, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde mezun olduğu lisede kütüphane açıldı.

Kadirli Kaymakamı Vehbi Bakır, Kadirli Gülten-Ali Ziyan Anadolu Lisesi'nde Azra'nın annesi Mezide, babası Mustafa Haytaoğlu ile kardeşleri ve yakınlarının da katıldığı açılış töreninde, ailenin acısını paylaştığını söyledi.

Kütüphanenin açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Bakır, şöyle konuştu:

"Başka Gülendam'lar ömürlerinin baharında, tüm insanlığın feryat edeceği şekilde hayatlarını sona erdirmesin. Hiçbir ağlama ve feryat gayretin önüne geçmemeli. Ağlama ve feryatlarınıza saygı duyacağız, değer vereceğiz ama yenilerinin olmamasına daha fazla gayret göstereceğiz. Dileğimiz başka hayatların kararmasının önüne geçmek. Azra kızımızın adına hazırlanan kütüphanenin açılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."

Okul müdürü Fazıl Döğüşçü de yapımı 3 ay süren kütüphanede 2 bin 381 kitap bulunduğunu, bu sayıyı daha da arttıracaklarını ifade etti.

Açılışta, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun fotoğraflarının yer aldığı slayt gösterildi, müzik dinletisi sunuldu ve öğrenciler şiir okudu.

Törene, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

- Genç kızın cesedi ormanlık alanda bulunmuştu

Antalya'da 28 Temmuz'dan beri kızlarından haber alamayan Haytaoğlu ailesinin durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesinin ardından arama çalışması başlatılmış, genç kızın cesedi Varsak ormanlık alanında gömülmüş halde bulunmuştu.

Gözaltına alınan şüpheli M.M.A. tutuklanmış, Haytaoğlu'nun cenazesi de 4 Ağustos'ta Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verilmişti.

Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Haytaoğlu'nu öldürdüğü belirlenen M.M.A. hakkında, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve tehdit" ile "hırsızlık" suçlarından da 29 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

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antalya Osmaniye

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