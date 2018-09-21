Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Titreyengöl mevkisindeki Sorgun Çamlığı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle alevler, tarım ve sazlık alana sıçradı.

Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait bir helikopter, 3 arazöz, 6 su tankeri, 5 itfaiye aracı ve 2 iş makinesiyle müdahale edildi.

Yaklaşık yarım saatte söndürülen yangında 3 dekar ormanlık alan ile bir dönüm tarım alanı zarar gördü.

Soğutma çalışmaları devam eden yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

