HABER

Antalya'da orman yangını (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 00:17 | Son Güncelleme

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ Manavgat ilçesi Aksaz Mahallesi'ndeki zeytinlik, tarla ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Antalya'da orman yangını (2)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Manavgat ilçesi Aksaz Mahallesi'ndeki zeytinlik, tarla ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Manavgat, Alanya, Serik, Taşağıl ve Akseki Orman İşletme müdürlükleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin 30 arazöz, 4 kepçe ve çok sayıda su tankeriyle müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Alanda soğutma çalışmaları ise sürüyor. Yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangında, dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Aksaz Mahalle Muhtarı Veli Sulu, mahallenin kuzey tarafından başlayan yangının rüzgarından etkisiyle yerleşim yerlerine yöneldiğini söyledi. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangının evlere sıçramadan söndürüldüğünü belirten Sulu, "Zeytin bahçeleri, portakal bahçeleri bir hayli yanan yer var. Zarar büyük. İnşallah vatandaşlarımızın zararlarını devletimiz karşılar. Birkaç evde ufak çaplı hasar var. Yangın tehlikesi olan evler boşaltıldı. Ama şu an her şey normal. Vatandaşlarımız evlerine girdi. Yaklaşık 100-150 dönüm zeytinlik alanın zarar gördüğünü tahmin ediyoruz" dedi.
Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici ise yangının öncelikle tarla ve zeytinlik alanda başladığını söyledi. Arazideki yangının ormanlık alana da sıçradığını kaydeden Dikici, "Alanda bir tehlike kalmadı, köye giriş engellendi, bir evde hafif bir hasar oluştu. Ahırlardaki koyunlar kurtarıldı. Soğutma çalışmaları yapılıyor. Hasar tespit çalışmaları yarın sabah yapılacak" diye konuştu.
Manavgat Kaymanı Mustafa Yiğit ve Belediye Başkanı Şükrü Sözen de bölgede inceleme yaptı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Antalya'da orman yangını (2)Antalya'da orman yangını (2)Antalya'da orman yangını (2)Antalya'da orman yangını (2)

PARTNERMüslüm Gürses'in Acılarla Örülmüş Hayat HikâyesiMüslüm Gürses'in Acılarla Örülmüş Hayat Hikâyesi
300 koyunla kaybolan çoban, çadırda bulundu300 koyunla kaybolan çoban, çadırda bulundu
Hazine arazini kullandıran 2 muhtar görevden alındıHazine arazini kullandıran 2 muhtar görevden alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

Kar bir anda bastırdı! Muhteşem görüntüler

Kar bir anda bastırdı! Muhteşem görüntüler

Dünya diken üstünde! Gerilim tırmanıyor: Karşılık vereceğiz

Dünya diken üstünde! Gerilim tırmanıyor: Karşılık vereceğiz

Polis, hem anneyle hem kızıyla ilişkiye girdi! Sonrası tam anlamıyla vahşet

Polis, hem anneyle hem kızıyla ilişkiye girdi! Sonrası tam anlamıyla vahşet

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da korkutan orman yangını! Mahalleler tehdit altında

Antalya'da korkutan orman yangını! Mahalleler tehdit altında

Kar bir anda bastırdı! Muhteşem görüntüler

Kar bir anda bastırdı! Muhteşem görüntüler

Kaçırılan Berfin’in babası: Kızıma karşılık iki kız teklif ettiler

Kaçırılan Berfin’in babası: Kızıma karşılık iki kız teklif ettiler

Samsun'da iğrenç olay! Kaçırıp yazlık evde tecavüz ettiler

Samsun'da iğrenç olay! Kaçırıp yazlık evde tecavüz ettiler

Torunları vahşice öldürmüştü! Cinayette şok detaylar

Torunları vahşice öldürmüştü! Cinayette şok detaylar

Mersin'de yasak aşk dehşeti! Öz kızına bunu yaptı

Mersin'de yasak aşk dehşeti! Öz kızına bunu yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.