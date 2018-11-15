Antalya'da orman yangını (2)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Manavgat ilçesi Aksaz Mahallesi'ndeki zeytinlik, tarla ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Manavgat, Alanya, Serik, Taşağıl ve Akseki Orman İşletme müdürlükleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin 30 arazöz, 4 kepçe ve çok sayıda su tankeriyle müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Alanda soğutma çalışmaları ise sürüyor. Yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangında, dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Aksaz Mahalle Muhtarı Veli Sulu, mahallenin kuzey tarafından başlayan yangının rüzgarından etkisiyle yerleşim yerlerine yöneldiğini söyledi. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangının evlere sıçramadan söndürüldüğünü belirten Sulu, "Zeytin bahçeleri, portakal bahçeleri bir hayli yanan yer var. Zarar büyük. İnşallah vatandaşlarımızın zararlarını devletimiz karşılar. Birkaç evde ufak çaplı hasar var. Yangın tehlikesi olan evler boşaltıldı. Ama şu an her şey normal. Vatandaşlarımız evlerine girdi. Yaklaşık 100-150 dönüm zeytinlik alanın zarar gördüğünü tahmin ediyoruz" dedi.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici ise yangının öncelikle tarla ve zeytinlik alanda başladığını söyledi. Arazideki yangının ormanlık alana da sıçradığını kaydeden Dikici, "Alanda bir tehlike kalmadı, köye giriş engellendi, bir evde hafif bir hasar oluştu. Ahırlardaki koyunlar kurtarıldı. Soğutma çalışmaları yapılıyor. Hasar tespit çalışmaları yarın sabah yapılacak" diye konuştu.

Manavgat Kaymanı Mustafa Yiğit ve Belediye Başkanı Şükrü Sözen de bölgede inceleme yaptı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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