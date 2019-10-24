HABER

Antalya'da otluk ve çalılık alanda yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 14:44 | Son Güncelleme

ANTALYA'da otluk ve çalılık alanda, yine yangın çıktı.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da otluk ve çalılık alanda, yine yangın çıktı. Yerleşim yerleri yakınındaki yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürülürken, aynı alanda dün de yangın çıkmıştı.
Yangın, saat 13.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Şehitler Caddesi üzerinde bulunan otluk ve çalılık alanda çıktı. Rüzgârın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. Vatandaşların söndürmeye çalıştığı yangına, Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Yerleşim yerine çok yakın olan yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü.
Aynı alanda dün de yangın çıkmıştı.

FOTOĞRAFLI

Bilim adamları son noktayı koydu! Günde 2 kez yerseniz... Bilim adamları son noktayı koydu! Günde 2 kez yerseniz...
“Sinema düzenlemesi izleyici mağduriyetini engelleyecek”“Sinema düzenlemesi izleyici mağduriyetini engelleyecek”
Emekli polisin öldürdüğü adam toprağa verildiEmekli polisin öldürdüğü adam toprağa verildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anzer Yaylası'nda gerginlik! Yıkımı engellemeye çalıştılar

Anzer Yaylası'nda gerginlik!

Derik’te kaçak elektrik kontrolü yapan ekiplere taşlı saldırı

Derik’te kaçak elektrik kontrolü yapan ekiplere taşlı saldırı

Bursa'da gece kulübü sahibine silahlı saldırı

Bursa'da gece kulübü sahibine silahlı saldırı

Resulayn, terörden tamamen temizlendi

Tamamen temizlendi!

4 arkadaşını yakarak öldüren zanlı hakkında istenen ceza belli oldu

Arkadaşlarını yakarak öldürmüştü! Flaş gelişme

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.