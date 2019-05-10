Antalya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Gazipaşa'dan Anamur istikametine giden Muhammet Erdoğan idaresindeki 07 UT120 plakalı otomobil, Macar Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Sertel'e (56) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Sertel yola savruldu, araç yol kenarında bulunan demir direğe çarparak durabildi.

Yaralanan Sertel ve Erdoğan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Erdoğan Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sertel kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi, Erdoğan'ın tedavisine devam ediliyor.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

