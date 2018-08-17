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Antalya'da sahile inek leşi vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 12:56 | Son Güncelleme

Antalya'da sahile inek leşi vurdu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde oteller bölgesindeki sahilde inek leşi bulundu.

Sorgun Mahallesi Titreyengöl Turizm Bölgesi'ndeki sahilde inek leşi görenler durumu, Manavgat Belediyesi ekiplerine bildirdi.

Ekipler tarafından bulunduğu yerden kepçeyle alınan inek leşinin uygun bir alana gömüleceği öğrenildi.

Öte yandan, ekiplerin çalışmaları sırasında çevredeki bazı turistler yüzmeye devam etti.

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