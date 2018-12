Antalya'nın, gönüllü Almanya elçisi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ALMANYA'nın Hannover kentinde lise yıllarında siyasete başladığı Sosyal Demokrat Partisi'nden (SPD) Hannover Belediye başkan yardımcılığı yapan, 29 yaşında Almanya'nın en genç milletvekili seçilen Mustafa Erkan (34), Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Almanya danışmanlığının yanı sıra, iş dünyası ve turizm sektörüyle Almanya arasında gönüllü elçilik yapıyor.

Almanya'da lise yıllarında siyasete giren, 29 yaşında milletvekili seçilerek, 'en genç milletvekili' unvanına sahip Mustafa Erkan, 2017 sonunda milletvekilliği sona erdikten sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Almanya özel danışmanlığı görevine geldi. Aynı zamanda Antalya iş dünyası ve turizm sektörüne yönelik Almanya'da gönüllü elçilik de yapan Erkan, Almanya'daki siyasi yaşamı, Çavuşoğlu ile birlikteliği, Türkiye-Almanya ilişkileri gibi çeşitli konularda açıklamada bulundu.

Mustafa Erkan, Almanya'daki siyasi yaşamının lise yıllarında başladığını kaydetti. Lisede sınıf başkanlığı, okul başkanlığı ve Okullar Başkanları Birliği başkanlığı görevlerini üstlendiğini aktaran Erkan, SPD'ye üye olarak ilk defa gençlik kollarını kurduğunu söyledi. 2013 yılında 29 yaşındayken milletvekili seçilen Erkan, “O dönemde mecliste yer alan en genç milletvekiliydim ve en büyüğümüz 76 yaşındaydı. O zamana kadar Türk kökenli en genç milletvekili oldum" dedi. 16 yıl sonra SPD'den istifa ettiğini aktaran Erkan, "Milletvekilliğim sona erdikten sonra yaklaşık 1 yıl 1 aydır da Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun Almanya özel danışmanlığını yapıyorum" dedi.

ULUSLARARASI MARKALARLA BULUŞTURUYOR

Türkiye-Almanya ve özellikle Antalya'ya yönelik iş dünyası ve turizm sektörleriyle ilgili katkı sunmak, fayda sağlamak adına da çalışmalar yaptığını kaydeden Erkan, birçok kurumun Almanya'daki ikili görüşmelerinde de gönüllü elçilik yapıyor. İş dünyası ve turizm sektörüyle ilgili Almanya'daki iş görüşmelerine verdiği desteği gönüllü elçilik olarak nitelendiren Erkan, "Benim yapabileceğim Almanya'dan Türkiye'de yatırım yapabilecek işadamlarını Antalya'ya çekebilmek" dedi. Erkan, en son ATSO heyetindeki işadamlarıyla Almanya'da birçok uluslararası markanın temsilcilerini bir araya getirdi.

'ALMANLAR TÜRKİYE'DEKİ KALİTE FARKINI GÖRDÜ'

Son dönemde Almanya ile yaşanan kırgınlığın da önemli ölçüde geride kaldığını söyleyen Erkan, “Bu sene Alman arkadaşlarımız tatil için tekrar Türkiye'ye dönmeye başladı. Bu bizi de Almanları da çok sevindiriyor. İki-üç sene Türkiye'ye gelmeyen diğer ülkelerde tatil yaptı, aradaki farkı gördü. Türkiye'de aldıkları hizmet ve kaliteyi gördüler. O yüzden bundan sonrası için ilişkilerimizin daha iyi olacağını ümit ediyorum. Hep birlikte bunu da başaracağımıza inanıyorum. En basit örnek 2002'de okuldan mezun olduğumda öğretmenim bizimle bir hafta Berlin'e gezi ayarlamıştı. Hem öğretmenimi hem de sınıf arkadaşlarımı ikna edip bir haftalığına tatile Türkiye'ye geldik. Memleketim Burdur'un Altınyayla ilçesine kadar gittik. Oradan beri gönüllü Türkiye temsilciliğim var" diye konuştu.

'TÜRKLER ÜST DÜZEYDE DE VAR'

Türkiye-Avrupa ilişkileri konularında Süleyman Demirel Üniversitesi'nde ayda bir öğrencilere konferans da veren Mustafa Erkan, 4 milyon Türk kökenli vatandaşın yaklaşık 500 bininin oy hakkını kullandığını, Türklerin siyasi tercihinde ciddi bir değişiklik olduğunu anlattı. İşçi olarak giden ilk neslin ardından artık milletvekili, belediye başkanı, savcı, hakim, avukat, polis gibi en üst düzeylerde Türklerin de bulunduğunu belirten Erkan, “Zamanında Almanya'ya işçi olarak gidenler, sendikal olarak da işçilere sosyal demokratlar yakın olduğu için her zaman SPD'ye 'Türklerin Partisi' denirdi. Ama artık devir değişti. Örneğin Yeşiller güçlendi. Anketlere bakınca şu an Almanya'da Merkel'in partisi Hıristiyan Demokrat Partisi'nden sonra yaklaşık yüzde 20 oy oranıyla Yeşiller geliyor" diye konuştu.

TÜRKLER'DEN HER PARTİYE OY GİDİYOR

Sosyal demokratların hem dış politika, hem iç işlerindeki sıkıntılar ve Türkiye'ye yönelik yaptığı yanlış siyaset dolayısıyla da büyük oy kaybı yaşadığını belirten Erkan, “SPD'nin en büyük problemi lider bulamıyorlar. Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, SPD'yi güzel yönetiyordu ve Türk dostuydu. Eski eşi de Türk, aynı zamanda Antalyalıydı. Türkiye'yi en azından bizim kadar seven ve önem veren birisiydi. Ondan sonraki dönemde Almanya'nın Türkiye'ye bakış siyaseti çok değişti. SPD'nin oradan da çok büyük oy kaybı olduğuna inanıyorum. Bunu eski partimdeki arkadaşlarıma da söylüyorum, 'Türkiye siyasetinizi değiştirin' diye. Eskiden Türk oylarının yüzde 75-80'i SPD'ye gidiyordu. Artık bu değişti, sadece Türk oylarını kaybetmedi, işçilerin oylarını da kaybetti. Artık Türkler her partiyi seçiyor. Hıristiyan Delokratlar da, Yeşiller de. Türk vatandaşların oy potansiyeli yaklaşık 500 bin civarında ve tek partiye gitmiyor" dedi.