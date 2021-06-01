Anti aging nedir? Anti aging terapisi ile yaşlanmayı da hastalıkları da durdurun

Anti aging, insanın yaşlanmasıyla beraber ortaya çıkan fonksiyon bozukluklarının giderilmesi, tedavisi, geriye döndürülmesi için modern tıbbi imkanları kullanan bir tıp dalıdır. Anti aging'de 3 tane temel prensip vardır. Birincisi hastalanma, ikincisi yaşlanma, üçüncüsü ölme. Eğer insanlar hastalanırsa yaşlanır, yaşlanırsa da ölür. Buradaki amaç insanların mümkün olduğu kadar hastalanmalarının önlenmesidir. Bu yaşlanmayı hızlandıran faktörlerden bir tanesidir. ANTİ AGIGN İÇİN HASTA NASIL DEĞERLENDİRİLİR? Hasta, anti aging için kliniklere başvurduğunda, önce hastayla bir tanışma toplantısı yapılır. Şikayetler doğrultusunda bir soru kitapçığı verilir. Hasta, jan testine girmeden önce soru kitapçığı doldurur. Sorulara cevap verdikten sonra, tekrar kliniğe başvurur. O sırada şikayetler doğrultusunda kan testi yapılır, cevaplanan sorular değerlendirmeye alınır. Dolayısıyla hastanın sabah kaçta kalktığı, kahvaltısı, beslenmesi, spor yapması, şikayetlerini detaylı olarak öğrenilmiş olur. Diğer laboratuvar testleri de üzerine eklendiğinde, hastanın aşağı yukarı yaşam profilini değerlendirmiş olmaktayız. Bunun sonucunda eksik olan maddeleri yerine koymayı, tedavi etmeyi hatta geri döndürmeyi planlarımız içerisine almaktayız.

ANTİ AGING TERAPİSİ NASIL YAPILIR? Anti aging tedavisinin yüzde 50'lik kısmı hormonaldir. Diğer yüzde 50'lik kısmı da ufak parçalara bölmek mümkündür. Bunlar kozmetik, diyet, spor yaklaşımı olabilir, psikoloji, ortopedi, diş hekimliği gibi bölümlerin yardımları alınabilir. Anti aging çok daha geniş bir daldır, geniş bölümleri kapsamaktadır. Bir anti aging uzmanının her konuda bilgi sahibi olması, hormonlar konusunu da çok iyi bilmesi gerekmektedir. Türkiye'de şimdiye kadar koruyucu ya da yenileyici hekimliğin hormon kısmı tamamen bırakılmıştır. ANTİ AGING TERAPİSİ NELERİ KAPSAR? Anti aging tedavisinin yüzde 50'lik kısmı hormonsal yapıları kapsar, diğer yüzde 50'lik kısım da fonksiyon bozukluklarının tedavisiyle beraber mümkündür. Kliniklere başvuran hastaların çoğunluğu, menopoz ve andropoz gibi hormonsal değerlerin bozuk olmasından şikayetçi olarak başvurmaktadırlar. Menopozda olan hastalara, tedavi sürecinde kişiye özel hormon kremleri yapılır. Bu kremler rahatlıkla kola sürülebilir. Bu tedaviyle kişinin hormonsal yapısı daima 30-35 yaş civarına getirilir. Yaş kaç olursa olsun aynı amaç güdülmektedir. Hormonsal yapıların düzeltilmesi ve eski haline getirilmesi için Türkiye'de birçok imkan bulunmaktadır.