Antidepresan Kullanımı Cinsel Hayatı Nasıl Etkiliyor?

Dünyada antidepresan ilaçların kullanımı her yıl katlanarak artıyor. Maalesef yasak olmasına rağmen bazı ilaçları reçetesiz olarak edinebilmek bile mümkün. Birçok ilaçta olduğu gibi, antidepresanların da reçetesiz ve bilinçsiz kullanımından kaynaklı bazı fonksiyon bozuklukları meydana gelebilir. Bunun yanı sıra uzman gözetiminde kullanılan antidepresanlar da istenmeyen yan etkilere neden olabilir. Bu yan etkiler ve fonksiyon bozuklukları listesinin önemli bir bölümünü ise cinsel yaşamla alakalı sorunlar kapsıyor. Antidepresanın Cinselliğe Etkileri 1. İsteksizlik yaratabilir Yerinde ve doğru kullanılmayan antidepresanlar cinsel isteksizliğe neden olabilir. Yapılan çalışmalar ışığında, antidepresanların çoğunun SSRI (selektif serotonin reuptake inhibitörü) türü ilaçlar olduğu sonucuna varıldı. Bu tür ilaçların %70 ila %75 oranında cinsel fonksiyonlarda bozukluğa ve cinsel isteksizliğe neden olduğu biliniyor. İsteksizlik yaşanmasının kaynağı ise ilaçların, vücudun doğal olarak salgıladığı zevk, coşku gibi duygularının oluşmasını sağlayan dopamin kimyasalını bozması.

Yukarıdaki bilgilere ek olarak antidepresan ilaçlar, erkek hastalarda testosteron hormonunu azaltarak cinsel isteksizliğe neden olabilir. Şayet doktor gözetiminde antidepresan kullanıyorsanız bu konuyu doktorunuzla paylaşmalı, doktorunuzdan cinsel isteksizlik yapmayan depresanlar önermesi konusunda yardım istemelisiniz. 2. Geç boşalmaya neden olabilir Vaktinden geç boşalma cinsel hayatı olumsuz yönde etkileyerek çiftler arasında anlaşmazlıklara, tartışmalara sebebiyet verebilir. Ancak antidepresan ilaçlar, bu etkisi sebebiyle tedavi amaçlı da kullanılıyor. Cinsel hayatında erken boşalma sorunu yaşayan ve bu sorundan dolayı ciddi anlamda depresyon halinde olanlar için uzman hekimlerin önerisi doğrultusunda kullanılacak doğru antidepresan ilaçlar hem erken boşalma sorununu hem de bu sorundan kaynaklı olan psikolojik sorunları iyileştirir. Erken boşalmadan yana bir derdi olmayanlar ise, hekimine bu yönde bir sıkıntısının olmadığını belirtip, ilaç kullanımından dolayı olası bir cinsel isteksizliğe yakalanmamak adına cinsel isteği artıran antidepresan talebinde bulunabilirler. Ancak hatırlatmakta fayda var, antidepresanları sadece erken boşalma için kullanmak yanlış bir davranış olur. Antidepresan kullanımını gerektirmeyen durumlarda yaşanan erken veya geç boşalma problemlerinin çözümü için ayrıca bir hekime başvurmalısınız. Bu gibi sorunları bir hekime anlatmaktan çekinmeyin. Hekiminizle kuracağınız iletişim sağlığınız ve partnerinizle olan birlikteliğinizin sarsılmaması için ciddi derecede önem arz etmekte.

3. Cinsel uyarılmayı olumsuz etkileyebilir Cinsel uyarılmanın azalması genelde antidepresan ilaç kullanan kadınlarda görülen sorunların başında gelmektedir. Uyarılma sorunu kısaca cinsel birleşmeden keyif almama olarak tanımlanabilir. Kullanılan antidepresan ilacın etkisiyle vücutta genel bir hissizlik sorunu boy gösterebilir. Bu sorun doğal olarak cinsel ilişkiye de yansır. Kadınlarda görülen bu sorun dolaylı yoldan erkekleri de etkiler. Birleşme sırasında partnerinin haz almadığını bir şekilde fark eden erkek, yeterli olmadığı, partnerini mutlu edemediği düşüncesine kapılabilir. Bunun neticesinde erkeğin de psikolojik dengesi alt üst olur ve ilişkide çatlaklar meydana gelir. Bu problemleri yaşamamak adına, kadının kullandığı antidepresanlar cinsel hayatını etkileyecek düzeydeyse uzman yardımıyla ilaçlar değiştirilebilir. İlaçların değişimi mümkün değilse çiftlerin bu sorun üzerinde ortak paydada birleşip, ilaç kullanımını aksatmadan, bir süre cinsellikten feragat ederek yaşaması iki tarafın da psikolojik sağlığı için en iyisi olacaktır. Kullanılan ilacın bireysel bir kararla bırakılması, dozunun düşürülmesi yanlış seçim olur.