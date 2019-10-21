Antik Mısır'dan gelen güzellik! Kadınlar Nefertiti gibi olmak istiyor

Çıkık elmacık kemikleri, dolgun dudakları, çekik ve kocaman gözleri kadar ışıl ışıl pürüzsüz cildi, belirgin çene hattı, ince ve zarif boynudur şüphesiz. Günümüz tıp bilgimiz ve teknolojinin de bize sağladığı cihazların yardımıyla nefertiti’s güzellik sırrına ulaşmaya çalışılmaktadır. Nefertiti’s face protokolü bir çok etkiyi bir arada sağlar. Patenti bana ait olan bu protokolü daha ayrıntılı incelersek; ciltteki gözenekleri sıkılaştırır, ince kırışıklıkları azaltır, daha genç ve ışıltılı bir cilde ulaşmanızı sağlar, ciltteki renk tonu eşitsizliklerini giderir. Gıdı toparlamak, boyun ve çene hattını belirginleştirmek için idealdir.

İşlemlerin en önemli özelliği protokollerin kişiye özel oluşturulmasıdır. Kişiye özel hazırlanan nefertiti’s güzellik iksiri işlemlerin olmazsa olmazıdır.Cihazlar ve ince iğneler yardımıyla deri altı dokulara ulaşılır. Altın iğne radyofrekans ya da dermapen yardımıyla gözenekler sıkılaşıp daha pürüzsüz bir cilt elde edilir. Boyun ve çene hattını belirginleştirmek için de ameliyatsız yüz germe cihazı ve mezolift, lipoliz kokteylleri kullanılır. Nefertiti’nin altın tozlarıyla yaptığı maskelere eski yazıtlardan ulaşmak mümkündür. İşlemlerin sonunda altın maske uygulayıp yoğun nem desteği sağlayarak cildin toparlanma sürecine yardımcı olunur.