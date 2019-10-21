KADIN

Antik Mısır'dan gelen güzellik! Kadınlar Nefertiti gibi olmak istiyor

Uzm. Dr. Sevil Çatal Uzm. Dr. Sevil Çatal
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 21.10.2019 11:44 | Son Güncelleme

Nefertiti'nin gelmiş geçmiş en güzel kadınlardan biri olduğunu söyleyen Dr. Sevil Çatal onu antik mısırdan günümüze kadar taşıyan güzelliğinin sırrının ne olduğunu anlattı.

Antik Mısır'dan gelen güzellik! Kadınlar Nefertiti gibi olmak istiyor

Çıkık elmacık kemikleri, dolgun dudakları, çekik ve kocaman gözleri kadar ışıl ışıl pürüzsüz cildi, belirgin çene hattı, ince ve zarif boynudur şüphesiz. Günümüz tıp bilgimiz ve teknolojinin de bize sağladığı cihazların yardımıyla nefertiti’s güzellik sırrına ulaşmaya çalışılmaktadır. Nefertiti’s face protokolü bir çok etkiyi bir arada sağlar. Patenti bana ait olan bu protokolü daha ayrıntılı incelersek; ciltteki gözenekleri sıkılaştırır, ince kırışıklıkları azaltır, daha genç ve ışıltılı bir cilde ulaşmanızı sağlar, ciltteki renk tonu eşitsizliklerini giderir. Gıdı toparlamak, boyun ve çene hattını belirginleştirmek için idealdir.

9

İşlemlerin en önemli özelliği protokollerin kişiye özel oluşturulmasıdır. Kişiye özel hazırlanan nefertiti’s güzellik iksiri işlemlerin olmazsa olmazıdır.Cihazlar ve ince iğneler yardımıyla deri altı dokulara ulaşılır. Altın iğne radyofrekans ya da dermapen yardımıyla gözenekler sıkılaşıp daha pürüzsüz bir cilt elde edilir. Boyun ve çene hattını belirginleştirmek için de ameliyatsız yüz germe cihazı ve mezolift, lipoliz kokteylleri kullanılır. Nefertiti’nin altın tozlarıyla yaptığı maskelere eski yazıtlardan ulaşmak mümkündür. İşlemlerin sonunda altın maske uygulayıp yoğun nem desteği sağlayarak cildin toparlanma sürecine yardımcı olunur.

Dr. Sevil Çatal

www.drsevilcatal.com
Instagram/@drsevilcatal
Facebook/@drsevilcatal
Youtube/@DrSevilCatal

İşte kışın ilacı unutturacak sebze İşte kışın ilacı unutturacak sebze
Bunu yapmadan önce bir kez daha düşüneceksinizBunu yapmadan önce bir kez daha düşüneceksiniz
İçi dışı bir moda trendi! İç çamaşırları elbiseye dikili olacak, peki kim giyecek?İçi dışı bir moda trendi! İç çamaşırları elbiseye dikili olacak, peki kim giyecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nefertiti Antik mısır güzellik

En Çok Okunan Haberler

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

Defne Samyeli'den ayrılık sonrası ilk paylaşım!

Defne Samyeli'den ayrılık sonrası ilk paylaşım!

Düğüne giden Şeyma Subaşı ve Aleyna Tilki'nin dansları dikkat çekti

Düğüne giden Şeyma Subaşı ve Aleyna Tilki'nin dansları dikkat çekti

Hızır'dan şok karar! Kendi adamları için ölüm emri verdi

Hızır'dan şok karar! Kendi adamları için ölüm emri verdi

İçi dışı bir moda trendi! İç çamaşırları elbiseye dikili olacak, peki kim giyecek?

İçi dışı bir moda trendi! İç çamaşırları elbiseye dikili olacak, peki kim giyecek?

Bu haftaya dikkat! Ciddi sonuçları olabilir

Bu haftaya dikkat! Ciddi sonuçları olabilir

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sonunda ideali belli oldu! Bilime göre kusursuz meme şekli...

Sonunda ideali belli oldu! Bilime göre kusursuz meme şekli...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kalıcı makyaj, kanser veya tümörün geç fark edilmesine neden olabilir

Kanserin geç fark edilmesine neden oluyor

İçinde neler var neler! Ruj sürmeden önce bir kez daha düşüneceksiniz!

Bunu yapmadan önce bir kez daha düşüneceksiniz

İçi dışı bir moda trendi! İç çamaşırları elbiseye dikili olacak, peki kim giyecek?

İçi dışı bir moda trendi! İç çamaşırları elbiseye dikili olacak, peki kim giyecek?

Hiçbir şey gizli kalmayacak! Farklı ülkelerdeki kadınlar güzel görünebilmek için bakın neler yapıyorlar?

Hiçbir şey gizli kalmayacak! Farklı ülkelerdeki kadınlar güzel görünebilmek için bakın neler yapıyorlar?

Kadınların, saç konusunda yaptığı en büyük hatalar ve yapmanız gerekenler

Bu püf noktalarına kulak verin! Saçınızı her gün değil...

Kırışıklıkların tek sorumlusu zaman değil

Kırışıklıkların tek sorumlusu zaman değil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.