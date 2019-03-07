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Aort kapağı işlevini yitiren hasta "Ozaki" yöntemiyle iyileşti

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.03.2019 11:13 | Son Güncelleme

Aort kapağı işlevini yitiren hasta, Sağlık Bilimleri Üniversitesinde ilk kez uygulanan ve hasarlı kapağın, kişinin kendi dokusundan üretilen kalp zarı ile değiştirilmesi olarak bilinen "Ozaki" yöntemiyle sağlığına kavuştu - Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Bolcal: - "Uyguladığımız yöntemin en büyük avantajı, kapak hastanın kendi kalp zarından üretildiği için vücuda dışarıdan yabancı bir madde girmiyor" - "Hasta herhangi bir kan sulandırıcı ilaç kullanmadan hayatını bu şekilde devam ettirebilecek" - Ameliyatla sağlığına kavuşan Şevket Aksoy: - "Hocamız, özel bir ameliyat uygulayacağını söyledi. Ben de 'hocam size güveniyorum' dedim. Ameliyat oldum"

DUYGU YENER - Aort kapağı işlevini yitiren hasta, Sağlık Bilimleri Üniversitesinde ilk kez uygulanan ve hasarlı kapağın, hastanın kendi dokusundan üretilen kalp zarı ile değiştirilmesi olarak bilinen "Ozaki" yöntemiyle sağlığına kavuştu.

Japon bilim insanı Dr. Ozaki tarafından mekanik ve biyolojik kalp kapaklarına alternatif olarak geliştirilen "Ozaki" yöntemi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniğinde, aort kapağında yüksek oranda hasar bulunan hastaya uygulandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Bolcal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 yıldan bu yana göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı şikayetleri yaşayan ve takip altında bulunan Şevket Aksoy'un, rahatsızlıklarının artması sonucu yapılan tetkiklerinde, aort kapağında ciddi derecede kaçak olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

- "En büyük özelliği kendi dokusundan kalp zarı"

Aort kapağı fonksiyonunu yitiren Aksoy'un ameliyatını Türkiye'de az sayıda ve belli merkezlerde uygulanan yeni bir yöntemle yapmaya karar verdiklerini aktaran Bolcal, "Japon bilim insanı Dr. Ozaki tarafından geliştirilen ve tekniğe ismini veren bu yöntem, kişinin kendi kalp zarının birtakım kimyasal işlemlerden geçirildikten sonra aort kapağı modeli oluşturulmasıdır. Hastanın vücudundan kalp zarını aldıktan sonra kimyasal işlemlerden geçiriliyor. Daha sonra hastalıklı olan aort kapak çıkarılarak o kapak fonksiyonu yerine getiriliyor." şeklinde konuştu.

Söz konusu yöntemin sadece aort kapak rahatsızlıklarında uygulanabildiğini ifade eden Bolcal, şunları söyledi:

"Kalp kapağı hastalıklarında bütün dünyada kabul gören şey, kapağın korunmasıdır. Aort kapakta, kapağın ya mekanik dediğimiz protezlerle değiştirilmesi ya da biyolojik doku uyumlu kapaklarla kapağın yerinden çıkarılıp bu kapakların yerine konulması işlemi uygulanmaktadır. Uyguladığımız yöntemin en büyük avantajı, kapak hastanın kendi kalp zarından üretildiği için vücuda dışarıdan yabancı bir madde girmiyor. Kendi vücudundaki kalp zarının yeri değişip kalbin içindeki aort kapağın pozisyonuna getiriliyor. En büyük özelliği, kendi dokusundan üretilmesidir."

- "Kan sulandırıcı ilaç kullanmayacak"

Mekanik kapak ameliyatları sonrasında hastaların kan sulandırıcı ilaçlar kullandığını kaydeden Prof. Dr. Bolcal, bunların, hastaların yaşam kalitesini ciddi şekilde etkilediğine dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Hastalar, ömrünün sonuna kadar bunu kullanmak zorunda. O ilacın kullanımlarına bağlı kanamalar da olabiliyor. Kapağın üzerinde pıhtılar oluşabiliyor. Bu, hastanın gerçekten yaşam konforunu bozuyor. Kan sulandırıcı ilaç kullanımı, belki de hastaya yeni bir hastalık da oluşturabiliyor. Bu hastamız için artık öyle bir şey geçerli değil. Hasta, kapak kendi kalp zarından üretildiği için herhangi bir kan sulandırıcı ilaç kullanmadan hayatını bu şekilde devam ettirebilecek."

55 yaşında 4 çocuk babası Şevket Aksoy, göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetlerinin son üç aydır ciddi şekilde artması nedeniyle hastaneye başvurduğunu dile getirdi.

Yapılan tetkiklerde kalpte kaçak bulunduğunu aktaran Aksoy, "Hocamız özel bir ameliyat uygulayacağını söyledi. Ben de 'hocam size güveniyorum' dedim. Ameliyat oldum. Sağlığım gayet iyi. Hocamıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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