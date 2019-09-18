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AP Başkanı Sassoli, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 22:02 | Son Güncelleme

AP Başkanı Sassoli, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

STRAZBURG (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi yaptı.

AP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sassoli ve Johnson, telefon görüşmesiyle birbirleriyle ilk kez temasa geçti.

Johnson, görüşmede Sassoli'yi Brexit'i görüşmek üzere Londra'ya davet etti ve bu süreçte AP'nin önemini vurguladı.

Johson, ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma konusunda olumlu bir anlaşma bulma isteğini dile getirirken, Sassoli ise AP'nin önceliğinin vatandaşlarının haklarını korumak olduğunu vurguladı.

Sassoli, Brexit konusunda yapılan herhangi bir anlaşmanın İngiltere ve AP tarafından onaylanması gerektiğinin altını çizdi.

- Brexit süreci

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı anlaşma, 3 kez oylanmasına karşın parlamentoda kabul görmemiş ve Brexit, olası bir anlaşmasız ayrılığı engellemek için önce 22 Mayıs'a, daha sonra da 31 Ekim'e ertelenmişti.

İngiliz Parlamentosu, anlaşmasız bir ayrılığın önüne geçmek için Johnson'ı AB'den yeni bir erteleme istemeye mecbur bırakan yasayı kabul etmişti.

Şu ana kadar bu yasaya uyacağına dair açıklama yapmayan Johnson, anlaşmasız da olsa 31 Ekim'de Brexit’i gerçekleştireceğini belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli Brexit İngiltere Başbakanı Boris Johnson

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