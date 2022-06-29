Apartmana tuvaletini yapıp kargoya silen kargocu! Görüntüler şoke etti, savunması şaşkına çevirdi

İstanbul'da kargo siparişi sırasında 'büyük tuvalet' skandalı yaşandı. Sancaktepe'de geçen yıl ünlü bir alışveriş sitesinden ürün sipariş eden Gülşen ve Süleyman Alkan çifti, kargoyu teslim alınca hayatının şokunu yaşadı. Kargocudan teslim aldıkları kargonun yüzünü çevirdiklerinde insan dışkısıyla karşılaşan çift hemen güvenlik kameralarını izledi. Apartmandaki kamera görüntülerini izleyen çift, görenlerin ve duyanların inanmakta zorlanacağı görüntülerle karşılaştı.

KARGOCU APARTMANA BÜYÜK TUVALETİNİ YAPTI, KARGOYA SİLDİ

Güvenlik kameraları apartmana giren kargocunun büyük tuvaletini bina içine yaptığını gözler önüne serdi. Görüntülerde kargocunun elinde kargoyla bir sağa bir sola garip bir yürüyüş tarzıyla gittiği, katta bir bölümde oyalandığı ortaya çıktı. Dahası kargocunun tuvaletini koltuk minderine ve teslim ettiği kargoya sildiği anlaşıldı.

"TEMİZ YÜZÜ ÇEVRİLEREK ÜRÜN TESLİM EDİLDİ"

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre; kamera görüntülerinin ardından evine gelen kargoya bakan Gülşen Alkan hayatının şokunu yaşadı. Gördüğü pisliğin ardından Alkan çifti avukatı Barış Çabuk aracılığı ile suç duyurusunda bulundu. "Teslim anında bir sorun olmadı. Üzerinde büyük tuvalet olduğu anlaşılmasın diye temiz yüzü çevrilerek ürün teslim edildi. Kargocu bile isteye kasti hareket etti. Hem malımıza hem çevremize zarar verdi" dedi.

KARGOCUNUN SAVUNMASI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Soruşturma başlatan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kargocunun kimliğini tespit edip ifadesini aldı. Kargocu Halil D, kargo dağıtımına çıkacağı sırada büyük tuvaletinin geldiğini söyleyerek, "Yanımdaki çalışana söyledim ama beni dinlemedi.

Araç geldi ve dağıtıma çıktık. Tuvaletimi yapacak yer olmadığı için tuvaletimi yapamadım. Kargoyu vermeye gittiğimde tuvaletimi tutamadım, altıma kaçırdım. Kargoyu teslim edip ayrıldım. Kargoya ve binadaki eşyalara nasıl bulaştı bilmiyorum" dedi. Savcılık da kararını verdi.

KARGOYU PİSLEDİ, "MALA ZARAR VERME"DEN HAPSİ İSTENDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, suçun uzlaşma kapsamında olduğunu ancak şüpheli kargocunun uzlaşmayı kabul etmediğini belirtti. Dosyadaki delilleri dikkate alan savcılık, kargocunun suç işlediğini belirledi ve "mala zarar verme" suçundan 3 yıla kadar hapsini talep etti.

