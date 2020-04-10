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  4. Apartmanda paniğe yol açmıştı! Sürülen maddenin sırrı çözüldü

Apartmanda paniğe yol açmıştı! Sürülen maddenin sırrı çözüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2020 11:37 | Son Güncelleme

Kayseri'de 12 katlı apartmanın girişindeki zil ve asansör tuşlarına sürülen maddenin 'büyü' için sürülen domuz yağı çıktı.

Apartmanda paniğe yol açmıştı! Sürülen maddenin sırrı çözüldü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 12 katlı apartmanda görevli Baki Türkoğlu, önceki gün market dönüşünde bina girişindeki halı ile zil tuşları, asansör tuşları ve bina içindeki tutma yerlerine yağ benzeri bir madde sürüldüğünü fark etti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Türkoğlu, maskeli bir kadının binaya girip, elindeki poşette bulunan maddeyi söz konusu yerlere bulaştırıp, daha sonra apartmandan ayrıldığını gördü. Türkoğlu'nun haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri, maddeden numune aldı. 52 ailenin yaşadığı apartman, daha sonra koronavirüs tehdidine karşı dezenfekte edilerek temizlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis, apartmanda koronavirüs paniğine neden olan maddenin sırrını çözdü. Polisin yaptığı incelemede, güvenlik kamerasına yansıyan kadının Kezban M. olduğu belirlendi. Kezban M., polis ekipleri tarafından dün akşam saatlerinde evinde gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Geceyi karakolda geçiren Kezban M, işlemlerinin tamamlanması ardından sabah Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusunu yanıtlamayan Kezban M, 'mala zarar vermek' suçundan adliyeye sevk edildi.

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MADDENİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Kezban M.'nin binaya bulaştırdığı maddenin domuz yağı olduğu tespit edildi. Kezban M.'nin, kocası ile ilişki yaşadığını iddia ettiği kadının domuz yağı sürdüğü binada yaşadığı, kadını kocasından uzaklaştırmak için domuz yağı büyüsü yaptırdığı iddia edildi.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Kayseri apartman domuz yağı büyüsü

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