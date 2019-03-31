HABER

Apartmanın elektrik panosu yandı: Dumandan etkilenen 8 kişi hastanelik oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 17:15 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin bir binanın elektrik panosunda çıkan yangın sonucu dumandan etkilenen 8 kişi hastanelik oldu.

Apartmanın elektrik panosu yandı: Dumandan etkilenen 8 kişi hastanelik oldu

Edinilen bilgiye göre yangın, Vatan Mahallesi Divrinoğlu Caddesi üzerindeki Cebelkent konutlarında G/1 Blokta yaşandı. Elektrik panosunun patlaması sonucu yangın binada çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaye erlerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Bina içerisinde mahsur kalan vatandaşları, itfaiye erleri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından dumandan etkilenen 8 kişi, tedavileri için Osmaniye’deki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!
Denizli'de 4.9 büyüklüğünde deprem (5)Denizli'de 4.9 büyüklüğünde deprem (5)
Karabük’te oy verme işlemi sona erdiKarabük’te oy verme işlemi sona erdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye yangın

En Çok Okunan Haberler

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Bu mahallede kimse sandığa gitmedi

Bu mahallede kimse sandığa gitmedi

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Sokakta 'çıplak adam' paniği! Polis harekete geçti

Sokakta 'çıplak adam' paniği! Polis harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kilis'te çok sayıda patlayıcı bulundu!

Kilis'te çok sayıda patlayıcı bulundu!

Kocaeli'de 25 kişi oy kullandıktan sonra gözaltına alındı

Kocaeli'de 25 kişi oy kullandıktan sonra gözaltına alındı

Erdoğan'ın tespihini hediye ettiği minik Atabey'in babası kazada hayatını kaybetti

Atabey'in babası kazada hayatını kaybetti

Denizli'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Denizli'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Adana'da sandık kavgası! Polis havaya ateş açtı

Adana'da sandık kavgası! Polis havaya ateş açtı

Son dakika! Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.