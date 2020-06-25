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Apex Legends mobil platforma geliyor

OYUN HABERLERİ  | 25.06.2020 10:28 | Son Güncelleme

Respawn Entertainment tarafından geliştirilen ve dağıtımcılığını EA Games’in yaptığı Apex Legends, geçtiğimiz sene PC ve konsollar için indirilmeye sunulmuştu. Free-to-Play, yani ücretsiz olarak indirilip oynanabilen bu oyun, güncel verilere göre yaklaşık 70 milyon oyuncu tarafından tercih ediliyor.

Apex Legends mobil platforma geliyor

Oyun, bu yılın sonuna doğru Nintendo’nun güncel platformu Switch için de duyurulmuştu ve şimdi bir duyuru da akıllı mobil platformlar için geldi.

APEX LEGENDS İOS VE ANDROİD'E GELİYOR

EA Games CEO’su Andrew Wilson, oyunun mobil sürümü hakkında kısa bir açıklama yaptı. Wilson, Apex Legends Mobile‘ın bu yılın sonuna doğru Android ve iOS platformları için hazır hale geleceğini belirtti. Tahmin edeceğiniz üzere oyunun mobil versiyonu da ücretsiz olarak indirilip oynanabilecek.

Apex Legends ‘te 13 farklı karakter yer alıyor ve siz bunlardan bir tanesini seçerek savaşa dahil olabiliyorsunuz. Her bir karakterin farklı özellikleri ve silahları bulunuyor.

“Peki, Respawn Entertainment da kim?” diye merak ediyorsanız, kısaca cevaplayalım. Bu ekip, geçmişte Call of Duty ve Titanfall gibi büyük beğeni toplayan serilerde çalışmış kişilerden oluşuyor.

Şu an mobil tarafta PUBG, Fortnite ve Call of Duty gibi ciddi markalar bulunuyor ve bu markaları toplamda yüz milyonlarca oyuncu tercih ediyor. Yıl sonuna doğru Apex’in de gelmesiyle rekabetin daha çetin bir hal alacağını tahmin etmek zor değil.

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