'Apo'nun çıkması için yürüyeceklermiş' dedi ve ekledi: Sizi yürüten adam değildir

Yenimahalle ilçesindeki Demet Seçim Bürosu açılışında konuşan Soylu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini (KKTC) kısa süre önce ziyaret ettiğini anımsattı.

Soylu, KKTC'de PKK'nın peşine düştüklerini ve üniversitelerde PKK'nın ufak tefek yapılanmalarının olduğunu belirlediklerini ifade ederek, "Hiç merak etmeyin, değil Kıbrıs'ta nerede olursa olsun eğer bunları yerin yedi kat dibine kadar kaçırmazsak herkes bunun hesabını bizden sorsun." diye konuştu.

Kartal'da bir binanın çöktüğünü hatırlatan Soylu, orada yaşananların kimsenin başına gelmemesini temenni etti. Soylu, Kartal’da dört gün kaldıklarını, bu süre içinde olay yerinde Kartal Belediye Başkanını göremediğini söyledi.

Türkiye'nin uçak, bomba, araba gibi yerli üretim yapmasının yıllarca engellendiğini dile getiren Soylu, "Onlar istiyorlar ki hep birisinin uşağı olacağız. Biz kimsenin uşağı olmayacağız, özgür olacağız, bağımsız olacağız, güçlü bir Türkiye olacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Bugün itirazları nedir biliyor musunuz? Amerika ile Avrupa ile topyekun saldırmalarının bir sebebi var. Niçin insansız hava aracı yapıyoruz? Niçin dünyanın en büyük havalimanını yapıyoruz? Niçin dünyanın en büyük barajını yapıyoruz? Niçin güçlü bir Türkiye olarak ayaktayız? İstiyorlar ki özgüvenimiz yoksun olsun, bacaklarımız titresin, Türkiye’nin içerisinde terör olsun, bütün kazandıklarımız teröre harcansın ama bir şey söyleyeyim, ne yaparlarsa yapsınlar isterlerse kıskansınlar, çatlasınlar, patlasınlar bugün yükselen, güçlü bir Türkiye var."