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Apofis isimli gök taşı için Rus bilim insanlarından 2029 açıklaması! Dünya'ya yakın konumdan geçecek

03.01.2022 01:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus bilim insanları, Apofis isimli bir gök taşının 2029 yılında Dünya’ya yakın bir konumdan geçeceğini iddia etti. İsmini Mısır mitolojisindeki kötülük tanrısı Apophis'ten alan gök taşının Dünya'nın yörüngesindeki birçok uydudan daha yakın bir konumda olacağı öngörüldü. 325 metre genişliğinde ve 27 milyon ton ağırlığındaki Apofis isimli gök taşı 2004 yılında keşfedildi.

Apofis isimli gök taşı için Rus bilim insanlarından 2029 açıklaması! Dünya'ya yakın konumdan geçecek

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı Sivil Savunma ve Acil Durumlar Araştırma Enstitüsü'nden bazı bilim insanları, 13 Nisan 2029 tarihinde Apofis isimli bir gök taşının Dünya’ya çok yakın bir konumdan geçeceğini öne sürdü.

Bilim insanları, gök taşının Dünya’ya 35 bin 700 kilometre bir yakınlıktan ve tahmini saniyede 7.42 kilometre hızla teğet geçebileceğini aktarırken, Dünya’ya çarpması durumunda ise büyük bir yıkıma yol açabileceğini belirtti.

DÜNYA'YA BİR ÇOK UYDUDAN DAHA YAKIN KONUMDA OLACAK

Dünya'nın yörüngesindeki birçok uydu yeryüzünden 36 bin kilometre uzaklıkta bulunurken, Apofis’in Dünya'yı teğet geçtiği sırada bu uydulardan daha yakın bir konumda olması bekleniyor.

DÜNYA'YA ÇARPMASI HALİNDE...

Rus bilim insanları, gök taşının Dünya’ya çarpması halinde bin 717 megaton enerji ortaya çıkaracağını aktararak, "Gök taşının düştüğü yerden 10 kilometre mesafede 6.5 büyüklüğünde deprem hissedilecek, rüzgar hızı saniyede en az 790 metre olacak. Apofis eğer Dünya’ya çarparsa bin 717 megaton enerji ortaya çıkacak. Bu rakam, 1961’de test edilen dünyanın en güçlü Sovyet termonükleer bombasının patlamasından sonra ortaya çıkan enerjiden 30 kat daha fazla" ifadelerini kullandı.

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2004 YILINDA KEŞFEDİLDİ

Apofis’in 325 metre genişliğinde ve 27 milyon ton ağırlığında olduğu belirtilerek, 2004 yılında keşfedildiği aktarıldı.
Geçtiğimiz günlerde İngiliz basını, NASA verilerine dayanarak, 2013 YD48 ve 7482 YD48 isimli gök taşlarının Dünya’ya yaklaştığını duyurmuştu. Haberlerde, 2013 YD48 isimli gök taşının 11 Ocak'ta, diğer gök taşının ise 18 Ocak tarihinde dünyaya yakın bir noktadan geçeceğini aktarılmıştı. (İHA)

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