Apple abonelikleri haziran ayına erteledi

Apple, Cuma günü içerik oluşturuculara gönderilen bir e-postada şirketin yaklaşan Podcast aboneliklerinin başlatılmasını Haziran ayına kadar ertelediğini duyurdu. Hizmet daha önce bu ay başlatılmak üzere ayarlanmıştı.

Değiştirilen lansman, Apple Podcast’leri kullanan bazı içerik oluşturucuların yakın zamanda Apple’ın Podcast Connect portalına giriş yapamama veya yeni bölümlerin kullanılabilirliğinde bir gecikme görme gibi bazı sorunlarla karşılaşmasıyla geldi. Apple, Cuma günü gönderdiği e-postada sorunları ortaya çıkaran “aksaklıkları” düzelttiğini söyledi.

APPLE KARAR VERDİ

Apple, yaptığı bazı değişikliklerin iyi karşılanmadığını ve gelecekteki bir güncelleme için iOS 14.6’dan geri bildirim aldığını kabul ediyor. Ayrıca Podcasts uygulamasının ‘Kütüphane’ arayüzünü “önümüzdeki haftalarda” güncellemeyi planlıyor. Ayrıca, bazı içerik oluşturucular, Apple Podcasts Connect portalı aracılığıyla yüklenen içeriklerle ilgili sorunlar yaşıyordu. Bu değişikliklerin bir sonucu olarak Apple, Podcast Abonelikleri platformunun lansmanını haziran ayına kadar ertelemesi gerektiğine karar verdi.

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