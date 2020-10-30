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  4. Apple CEO'su Tim Cook yakında gelecek 'birkaç heyecan verici şeyi' açıkladı

Apple CEO'su Tim Cook yakında gelecek 'birkaç heyecan verici şeyi' açıkladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.10.2020 17:41 | Son Güncelleme

Apple CEO'su Tim Cook'tan şaşırtan bir açıklama geldi. Tim Cook, şirketin 2020'nin geri kalanında şimdiye kadar açıkladığından daha fazla ürün veya hizmet çıkaracağını söyledi. Peki Tim Cook, bu açıklamasıyla hangi ürünleri kastetti?

Apple CEO'su Tim Cook yakında gelecek 'birkaç heyecan verici şeyi' açıkladı

Apple 2020 yılının sonuna doğru Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, yeni iPad Air, 8. nesil iPad ve iPhone 12 ailesi olmak üzere 2021'de de rekabette yer almaya devam edecek yeni nesil ürünlerini tanıttı. Fakat Apple CEO'su Tim Cook'un son açıklamasına göre bu ürünlerin dahası da var.

TİM COOK'TAN YILIN GERİ KALANI İÇİN HEYECAN VERİCİ ÜRÜNLER İMASI

Tim Cook, mali kazanç toplantısında Apple'ın geleceğine dair heyecan verici açıklamalarda bulundu. Apple'ın bir numaralı ismi, yaptığı açıklamada ''Size bu yıl birkaç heyecan verici şeyin daha olacağını söyleyebilirim'' dedi. Yani açıklamaya bakılırsa Apple, 2020 yılı bitmeden yeni ürün ve hizmetler tanıtmaya hazırlanıyor. Tim Cook ve Apple ise Apple'ın tanıtacağı herhangi bir ürün veya hizmet hakkında bir şey söylemekten kaçınıyor. Peki Apple'dan 2020 yılı bitmeden beklentiler neler?

Apple

APPLE SİLİCON İŞLEMCİLİ MAC'LER, AİRTAGS VE DAHASI

iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max ön siparişleri yakında başlıyor. Ancak Tim Cook'un yakında satışa çıkacak iPhone 12 modellerinden bahsetmediği çok açık. Bu noktada AirPower benzeri ikili şarj standı MagSafe'in ve Apple Silicon işlemcili Mac'lerin tanıtılmasının beklendiği akıllara geliyor. Ayrıca Tim Cook, AirTags aksesuarları da kastetmiş olabilir. Belirtmekte fayda var; Ünlü analisti Jon Prosser,

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