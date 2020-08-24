Apple'dan öğrenciye büyük müjde! İndirimli kullanmak için yapmanız gerekenler...

Apple Müzik Öğrenci Aboneliği'ne sahip olmak isteyenlerdenseniz bu yazımız tam size göre. İşte Apple Müzik'in öğrenci aboneliği hakkında merak edilenler...
Apple Müzik, kullanıcılarına sunduğu öğrenci aboneliği ile birlikte üniversite eğitimi alan öğrencilerin 48 ay boyunca indirimli bir şekilde Apple Müzik'ten faydalanmasını amaçlar. Üniversite öğrencileri, ABD'de yüksek okullarda ve Kanada'da Lise Sonrası Okul'da lisans/yüksek lisans veya bu eğitimlere eş değer yüksek öğrenim gören öğrenciler Apple'ın öğrenci indiriminden faydalanabilir. Buna ek olarak, Japonya'daki yüksek okul öncesi eğitim kurumları, özel kurslar ve teknik yüksek okullar da kampanyaya dahil olan diğer eğitim kurumlarıdır. Ayrıca Apple Müzik Öğrenci Aboneliği'ne sahip olan kullanıcılar Apple TV+ hizmetine sınırlı bir süre için ücretsiz olarak erişebilir.
Apple Müzik veya iTunes uygulamasını açın
Abone olmak için ilk olarak Apple Müzik ya da iTunes uygulamasını açın ve "Sizin İçin" kısmına tıklayın.
Deneme aboneliğini başlatın
Açılan pencerede deneme aboneliğine tıklayın ve Öğrenci'yi seçin. Öğrenci planını seçtikten sonra "Uygunluğu Doğrula" seçeneğine tıklayın.
Öğrenci olduğunuzu onaylayın
"Uygunluğu Doğrula" seçeneğine tıkladıktan sonra bir tarayıcı penceresi açılır. Açılan pencere sizi UNiDAYS web sitesine yönlendirecektir. Bu sitedeki komutları izleyerek öğrenci kaydınızı doğrulayın. UNiDAYS öğrenci olduğunuzu doğruladıktan sonra sizi tekrar Apple Müzik ya da iTunes uygulamasını yönlendirir.
Apple kimliğinizi kullanarak giriş yapın
Telefonunuzda satın alma işlemleri için kullandığınız Apple kimliğini kullanarak uygulamaya giriş yapın. Apple kimliğiniz yoksa "Yeni Apple Kimliği Yarat" seçeneğine tıklayarak adımları izleyin ve yeni bir kimlik oluşturun.
Ödeme bilgilerinizi onaylayın
Apple kimliğinizi kullanarak giriş yaptıktan sonra fatura bilgilerinizi onaylayın ve "Katıl" seçeneğine dokunun. Ayrıca sizden hüküm ve koşulları onaylamanız istenirse onu da kabul edin.
Apple,her yıl sonunda sizden öğrencilik durumunuzu güncellemenizi isteyen bir ileti gönderir. Öğrencilik durumunu güncellemek için istediğiniz zaman iPhone, iPad veya iPod touch'ınızı kullanarak bilgilerinizi doğrulayabilirsiniz.
Apple Müzik uygulamasında doğrulamanızı isteyen bir ileti gördükten sonra "Uygunluğu Doğrula" seçeneğine tıklayın.
Uygunluğu Doğrula seçeneğine dokunduktan sonra "Web Sitesine Git" ibaresine dokunun.
Açılan pencerede okumakta olduğunuz kurumun öğrenci portalına giriş yapın.
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