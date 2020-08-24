Apple'dan öğrenciye büyük müjde! İndirimli kullanmak için yapmanız gerekenler...

Apple Müzik Öğrenci Aboneliği'ne sahip olmak isteyenlerdenseniz bu yazımız tam size göre. İşte Apple Müzik'in öğrenci aboneliği hakkında merak edilenler...

APPLE MÜZİK ÖĞRENCİ İNDİRİMİ NEDİR?

Apple Müzik, kullanıcılarına sunduğu öğrenci aboneliği ile birlikte üniversite eğitimi alan öğrencilerin 48 ay boyunca indirimli bir şekilde Apple Müzik'ten faydalanmasını amaçlar. Üniversite öğrencileri, ABD'de yüksek okullarda ve Kanada'da Lise Sonrası Okul'da lisans/yüksek lisans veya bu eğitimlere eş değer yüksek öğrenim gören öğrenciler Apple'ın öğrenci indiriminden faydalanabilir. Buna ek olarak, Japonya'daki yüksek okul öncesi eğitim kurumları, özel kurslar ve teknik yüksek okullar da kampanyaya dahil olan diğer eğitim kurumlarıdır. Ayrıca Apple Müzik Öğrenci Aboneliği'ne sahip olan kullanıcılar Apple TV+ hizmetine sınırlı bir süre için ücretsiz olarak erişebilir.

APPLE MÜZİK ÖĞRENCİ ABONELİĞİ EDİNMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Apple Müzik veya iTunes uygulamasını açın

Abone olmak için ilk olarak Apple Müzik ya da iTunes uygulamasını açın ve "Sizin İçin" kısmına tıklayın.

Deneme aboneliğini başlatın