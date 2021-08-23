Apple Eylül’de birden çok etkinlik yapabilir!

iPhone 13 serisinin duyurulması ve piyasaya sürülmesi ile ilgili bir sorun yaşanmaması bekleniyor. Ancak Apple’ın bir dizi başka ürünü de var ve en heyecan verici olanlardan birkaçı potansiyel alıcıları 2022’ye kadar bekletmeye hazır görünüyor olsa da bu yılın sonuna kadar tanıtılacak ürünler var.

Digitimes’a göre şirket önümüzdeki ay Apple Watch Series 7, AirPods 3, iPad 9, iPad mini 6 ve yeni nesil yükseltilmiş MacbBook Pro’ları ortaya çıkarmak ve piyasaya sürmek için etkinlikler yapacak.

Digitimes raporunun odak noktası bu yıl küresel iPad sevkiyatlarında önemli bir artış öngörmesi ve Pro olmayan, Air olmayan ve mini olmayan yeni bir tabletin sadece geçen yılki 10,2 inçlik modele göre daha güçlü olduğunu ifade etmesi. İPad modeli yakın gelecekte geliştirilebilecek birinci sınıf bir alüminyum yapıyı sallayacak şekilde tasarlanmıştır.

Titanyum, geçmişte lüks Apple Watch ve Samsung Galaxy Watch sürümlerinde kullanılmış olan hem alüminyum hem de paslanmaz çelikten daha sağlam bir malzemedir. Bu nedenle, muhtemelen önümüzdeki birkaç yıl içinde bir ara ekstra dayanıklılık için bir teklifte ilk olarak iPad Pro ailesini entegre etmesini beklemeliyiz.

Şimdilik bu varsayımlara Apple şirketinden resmi bir açıklama yapılması beklenmeli ve bu ürünlerden en az birkaçının Ekim ve hatta Kasım aylarında çıkabileceği göz ardı edilmemeli.

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