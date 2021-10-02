Apple, Fortnite oyunun geliştiricisi Epic Games ile hukuk mücadelesini kaybetti: App Store dışı ödeme önerisine izin vermek zorunda

Apple, popüler Fortnite oyununun geliştiricisi Epic Games ile hukuk mücadelesini kaybetti.

ABD'nin California eyaletinde bir mahkeme Apple'ın, uygulama geliştiricilerinin kullanıcılara App Store dışından daha ucuza ödeme yapma imkanından bahsetmesine izin vermesi gerektiğine hükmetti.

Kararın ardından Apple hisseleri yüzde 3 değer kaybetti, şirketin değeri milyarlarca dolar azaldı.

Apple daha önce uygulama içinde böyle bir uyarı göstermelerine izin vermiyor ve Apple Store üzerinden oyun geliştiricilerine yapılan ödemelerden yüzde 30'a varan pay alıyordu.

Fortnite oyununda bunun yapılmasının ardından Apple uygulamayı App Store'dan kaldırmış ve Epic Games ile davalık olmuştu.

Oyun aynı nedenden Android işletim sistemlerindeki Play Store'dan da kaldırılmıştı.

Epic Games'in Android'in geliştiricisi olan Google ile davası devam ediyor.

Bu kararın ardından App Store'daki tüm uygulamalar kullanıcılara, ücretli aboneliklerini App Store yerine kendi siteleri üzerinden yaparlarsa daha az para ödeyebileceklerini söyleyebilecek.

Öte yandan mahkeme, Epic Games'in Apple'a yönelttiği tekel suçlamasını ise reddetti.

Yargıç Yvonne Gonzalez-Rogers "Apple yüzde 55'lik pazar payı ile çok büyük kar oranlarına sahip. Fakat bu bir tekel davasına konu olamaz. Başarılı olmak yasa dışı değildir" ifadelerini kullandı.

Duruşmanın ardından açıklama yapan bir Apple sözcüsü "Bugün mahkeme hepimizin bildiği şeyi teyit etti: Apple tröst karşıtı yasaları çiğnemedi" dedi.

Epic Games yöneticisi Tim Sweeney ise kararın yalnızca uygulama geliştiricileri açısından değil, tüketiciler açısından da bir zafer olduğunu söyledi.

Müzik yayıncısı Spotify da "Apple'ın rekabet kurallarını çiğnediğine hükmeden ve uygulama geliştiricilerinin müşterilerini kendi sitelerinden ödeme yapmaya yönlendirmesine izin veren bu karardan memnunuz" ifadelerini kullandı.

Mahkemeye sunulan belgeler, App Store cirosunun yüzde 70'inin uygulamalara yapılan ödemelerden oluştuğunu da ortaya koydu.

Kararın temyiz edilmesi, iki tarafın da kendi aleyhlerine olan karara itiraz etmesi bekleniyor.

Net bir kazananı olmayan karmaşık bir karar

Analiz: James Clayton, BBC Kuzey Amerika Teknoloji Muhabiri

Apple mahkeme kararının kendileri açısından bir zafer olduğunu söyledi.

Mahkemenin Apple'ın bir tekel olmadığı yönünde karar vermesi gerçekten de önemli.

Fakat Apple'ın bu kararı bir zafer olarak göstermesi yanıltıcı.

Epic'in giriştiği bu yasal mücadele spekülatifti. Pek çokları, mahkemenin Apple'ı haklı bulacağını düşünüyordu.

Ancak mahkemenin Apple'ın uygulama dışından ödemelere izin vermesi gerektiği yönündeki kararı Apple'ın iş modeline büyük bir zarar verebilir.

App Store'un cirosunun yüzde 70'inin oyunlardan geldiğini öğrendik - ki bu çok büyük bir oran.

Yine de "zarar verebilir" diyorum çünkü kaç kullanıcının App Store'dan ödeme yapmak yerine bir internet tarayıcısını açıp oradan ödeme yapmayı tercih edeceğini bilmiyoruz.

Apple CEO'su Tim Cook duruşmada şirketinin App Store'dan ne kadar para kazandığını bilmediğini söylemişti.

Bu yüzden bu kararın şirkete ne kadar maddi zarar verebileceğini kestirmek zor.

Epic karardan memnun olmadıklarını, mahkemenin tekel konusunda da kendilerini haklı bulabileceğini söylüyor.

Fakat karar, Apple'ın pazar payını kullanarak uygulama geliştiricilerini köşeye sıkıştırdığını söyleyen tekel karşıtları tarafından memnuniyetle karşılandı.

