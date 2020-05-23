Apple HomeKit teknolojisiyle uyumlu güvenlik kamerası

Apple HomeKit teknolojisiyle uyumlu çalışan ve Türkiye’de Apple mağazalarında satılan Circle View Kamera, evini güvende tutmak isteyenler için üretilen gizlilik odaklı tasarımının yanı sıra, sınıfının en iyisi Logitech TrueView video deneyimiyle de adından söz ettiriyor.

1080P HD video kaydı yapabilen Circle View Kamera, 180 derecelik görüş açısı sunuyor. Karanlıkta 4.5 metreye kadar kızılötesi çekim yapabilen kamera, 2.4 GHz Wi-Fi desteğine sahip. Kamerayı kullanmak için iOS cihaz veya MAC bilgisayar gerekirken, gizliliği öne çıkaran özellikleriyle de kullanıcılardan tam puan alıyor.

IP64 sertifikası kötü hava şartlarında bile ürünün dış ortamlardaki görüntü kalitesinde ödün vermemesine destek oluyor. Kamera aşağı eğildiği takdirde odadaki görüntü engelleniyor, arkadaki tuşu sayesinde kullanıcılar kamera ve mikrofonu istedikleri zaman hızlıca kapatabiliyor.

Huawei ile Yandex arama motoru konusunda anlaştı! Şimdi Google düşünsün!

