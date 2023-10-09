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Apple'ın "devrim niteliğinde" olarak yorumlanan cihazına rakip geliyor olabilir... Hem de daha satışa çıkmadan!

09.10.2023 13:38 | Son Güncelleme:
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Apple'ın haziran ayında tanıtıp gelecek yıl satışa sunulacağını açıkladığı karma gerçeklik gözlüğü (Apple "uzamsal bilgisayar" olarak nitelendiriyor) Vision Pro için devrim niteliğinde olduğu konusunda yorumlar yapılıyor. Ancak son iddialara göre bir şirket kolları sıvamış durumda ve Vision Pro daha satışa çıkmadan bir rakibe sahip olabilir.

Apple'ın "devrim niteliğinde" olarak yorumlanan cihazına rakip geliyor olabilir... Hem de daha satışa çıkmadan!

Apple Vision Pro'yu WWDC 23 etkinliğinde tanıtmıştı. Tanıtılır tanıtılmaz ilk yorumlarını almaya başlayan Vision Pro, (kimileri bu yoruma katılmasa da) kimilerine göre devrim niteliğinde bir cihaz olarak değerlendirilmişti. Ancak şirketin bu ilk karma gerçek gözlüğüne yakında bir rakip gelebilir.

"PLANIN PARÇASI ÖNÜMÜZDEKİ YIL..."

Bloomberg'den Mark Gurman'ın iddiasına göre sanal gerçeklik konusunda akla gelen ilk şirketlerden biri olan Meta'nın Quest başlığıyla ilgili pazarlama planları Apple'ın Vision Pro duyurusuna yanıt olarak değişti ve planın bir parçası da önümüzdeki yıl bir VR başlığı piyasaya sürmek. Yani önümüzdeki yıl Meta'dan Apple'ın "uzamsal bilgisayar" olarak nitelendirdiği Vision Pro'ya bir rakip gelebilir.

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Ancak bu VR başlığın maliyeti düşürmek adına kontrolörsüz olacağı iddia ediliyor. Gurman'a göre Meta, müşterilerin sadece el hareketlerini kullanmasına ya da kontrolörleri ayrı olarak satın almasına izin vermeyi düşünüyor.

Apple'ın ilk karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro ise gelecek yılın başlarında 3 bin 499 dolardan başlayan fiyatlarla ABD'de satışa sunulacak.

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Apple

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