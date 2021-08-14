Apple‘ın kararı hala tartışmalara konu oluyor

Apple’ın çocuk istismarının önüne geçmeyi planladığı uygulamayla iPhone cihazlardaki iCloud taranacak. Çocuk istismarına yönelik bir şey bulunması durumunda yetkililere bildirilecek. Ancak konunun kullanıcı gizliliğini ihlal ettiğine dair tartışmalar hala sürüyor. Ancak Apple ısrarla tüm tartışmalara cevap veriyor.

Şirkete göre, çocukları korumak için çok daha fazlasını yapmamız gerek. iCloud fotoğrafların taranmasına ek olarak Mesajlar uygulamasına da bazı yenilikler getirildi. Buna göre iPhone telefonlarda Mesajlar uygulamasında müstehcen çocuk fotoğrafları da takip edilecek. Ancak bu özellik yalnızca aile hesaplarının bir parçası olacağı için özelliği kullanmak ya da kullanmamak tamamen ebeveynlere kalmış. Eğer bu özellik etkinleştirilirse 13 yaşından küçük bir çocuğun fotoğrafı paylaşıldığında uyarı gönderilecek.

Değişiklikler, bu yıl içinde kullanıma sunulacak olan iOS 15’in bir parçası olacak. Kullanıcılar, iCloud Fotoğrafları’nı devre dışı bırakarak taranmadan kaçabilir. Ancak tartışma yaratan konu, taranmadan kaçmak bu kadar kolaysa Apple bunu neden sunuyor?

Şu ana kadar kullanıcı gizliliği savunucuları ve güvenlik araştırmacıları bir takım endişeleri dile getirdi. Electronic Frontier Foundation yaptığı açıklamada, “şirketin gizlilik ve güvenlik konusundaki liderliğine güvenen kullanıcılar için şok edici bir özellik” açıklamalarında bulundu. WhatsApp şefi Will Cathcart, özelliği “Apple tarafından üretilen ve işletilen bir gözetim sistemi” olarak nitelendirdi.

Endişelerin kaynağı, özelliğin kötüye kullanıma çok açık olması. Kullanıcı gizliliği savunucularına göre böyle bir özellik kolaylıkla casus yazılımlar tarafından ele geçirilebilir. Dahası bu özellik hükümetlerin gözetlemek istediği kişileri gözetlemesi için bir yol da olabilir.

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