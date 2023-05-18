Apple'ın WWDC programıyla ilgili dikkat çeken detayı Twitter'dan paylaştı! İddialar birbiri ardına geldi

Apple Insider'ın haberine göre, Apple'ın Dünya Çapında Geliştirici Konferansı'na (WWDC) katılacak olanlar, etkinlik programlarını almaya başladı.

WWDC, Apple tarafından her yıl çeşitli işletim sistemlerinde bir sonraki adımın ne olacağını göstermek için düzenleniyor. Genellikle geliştiricilere odaklanıyor, ancak ana açılış konuşması tüketici kitlelerine de yönelik oluyor.

Paul Hudson adlı bir katılımcı ise Apple'ın Apple Park'ta düzenlenecek WWDC23 özel etkinliğinin programıyla ilgili bir tweet attı ve buna dair bir görüntü paylaştı.

Hudson söz konusu tweet'inde dikkat çeken bir detaydan bahsetti.

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Hudson'ın tweet'indeki dikkat çeken iddiasına göre, WWDC23'te katılımcıların "kaçırmak istemeyecekleri" bir "Özel Akşam Etkinliği" olacak.

Bunun ne olduğuna dair bir bilgi yok, ancak spekülasyonlar şimdiden ortaya çıkmaya başladı.

NE OLABİLİR?

Bazıları bunun uzun bir süredir beklenen Apple'ın karma gerçeklik başlığı ile uygulamalı bir oturum olacağını düşünüyor.

Ancak sandıkları gibi de olmayabilir."Özel Akşam Etkinliği", canlı müzik eşliğinde her zamanki WWDC partisi de olabilir.

Tekrar söylemek gerek, kesin bir bilgi mevcut değil.

Hudson ayrıca Salı günü Apple Developer Center'da en son duyuruların tartışılacağı daha küçük bir etkinlik düzenleneceğinden bahsediyor. Görünür programın geri kalanı sıradan görünüyor.



