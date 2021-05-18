Apple'ın yeni ürünlerinin mağazalara geliş tarihi açıklandı

Apple yeni 24 inçlik iMac'i, M1 çipli iPad Pro'yu ve güncellenmiş Apple TV 4K'yı nisan ayında düzenlediği çevrim içi etkinlikte tanıtmıştı. Ürünler tanıtım sonrası ön siparişe açılmıştı. Apple daha önce ise yeni ürünlerin mayıs ayının ikinci yarısında satışa sunulacağını söylemişti. Çıkan iddialar, Apple'ın 21 Mayıs gününe hazırlandığını ortaya koymuştu. Nitekim Apple'dan bu anlamda önemli bir basın bülteni geldi.

İŞTE ÜRÜNLERİN ÇIKIŞ TARİHİ

Apple, yeni iMac, yeni iPad Pro ve yeni nesil Apple TV 4K'nın 21 Mayıs Cuma günü dünyanın dört bir yanındaki Apple Store'larda ve perakende satış noktalarında müşterilere sunulacağını doğruladı. Yeni ürünlerin aynı tarihte Türkiye'deki mağazalarda satışa sunulup sunulmayacağı ise bilinmiyor. Fakat beklentiler, 21 Mayıs günü ürünlerin Türkiye'deki mağazalara geleceğinden yana.

YENİ ÜRÜNLER HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİP?

Yeni iPad Pro, ilk olarak geçtiğimiz kasım ayında tanıtılan MacBook Air, MacBook Pro ve Mac mini'de kullanılan Apple Silicon M1 çipini içeriyor. 12,9 inçlik iPad Pro buna ek olarak, tamamen yeni bir mini LED ekran ile geliyor. Yeni 24 inç iMac ise yepyeni bir tasarımın yanı sıra M1 çipine de sahip. Yeni nesil Apple TV 4K ise güncellenmiş bir işlemci ve yeni tasarlanmış bir uzaktan kumanda ile geliyor.

