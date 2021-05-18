Apple'ın yeni Beats kulaklığı iOS 14.6 beta'da göründü!

Apple AirPods ve AirPods Pro gibi kablosuz kulaklıklarıyla tanınıyor. Ancak Cupertinolu merkezli firma aynı zamanda Beats'in de sahibi konumunda. Kulaklık endüstrisinde yer alan önemli firmalardan biri olan Beats'in son olarak Beats Studio Buds adında yeni bir kablosuz kulaklık üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

APPLE'DAN BEATS STUDIO BUDS GELİYOR

Apple'ın tvOS 14.6 ve iOS 14.6 betalarında Beats Studio Buds kablosuz kulaklığın görüntülerine rastlandı. Bu görüntülere göre kablosuz kulaklık, tasarım açısından küçük boyutlara sahip ve Samsung, Google gibi şirketlerin kulak içi kulaklıklarına benziyor. Görüntüler, siyah, beyaz ve kırmızı dahil olmak üzere birçok renk seçeneğinin mevcut olacağını ve oval şekilli bir şarj kutusu olacağını gösteriyor.

Animations of Beats Studio Buds: ???? pic.twitter.com/XYVvYP7ez3 — Steve Moser (@SteveMoser) May 17, 2021

NE ZAMAN ÇIKACAK?

Beats Studio Buds'ın ne zaman piyasaya sürüleceğine dair bir bilgi yok, ancak beta sürümlerde görüntülerin ortaya çıktığı göz önüne alındığında, iOS 14.6'nın piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra kulaklığın çıkışını da görebiliriz.

