Apple iOS 12.1 güncellemesini yayınladı... iPhone ekran kilidi kırıldı!

Aşağıdaki videoda da yer aldığı gibi iOS 12.1 kullanıcısı olan Jose Rodriguez yayınlamış olduğu video ile birlikte iPhone ekran kilidini nasıl aşılabildiğini gözler önüne serdi.

Yayınlanan video da görebildiğiniz gibi kullanıcı, İspanyol kullanıcı bir başka telefonu Siri’ye vermiş olduğu komut ile arıyor. Daha sonrasında ise aramayı başlatan iOS kullanıcısı aynı zamanda menü üzerinden FaceTime görüşmeyi başlattığını görmekteyiz.

Daha sonrasında ise telefonu uçak moduna alan Rodriguez, FaceTime arama menüsünde sağ en altta yer alan üç nokta işaretine tıklayarak buradan ”Yeni Kişi Ekle” seçeneğini seçiyor. Sonrasında ise iOS cihazının rehberine giriş kullanıcı buradaki kişiler ile olan mesajlara ve bilgilere rahatlıkla ulaşabiliyor.

