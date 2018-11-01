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Apple iOS 12.1 güncellemesini yayınladı... iPhone ekran kilidi kırıldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.11.2018 10:48 | Son Güncelleme

Apple tarafından dün yayınlanan güncelleme ile birlikte iPhone ekran kilidi bypass yöntemi rahatlıkla kırıldı. Yaşanılan bu gelişme sonrasında güvenlik konusuna oldukça önem veren Apple, iPhone ekran kilidi kırılması ile birlikte gündem konusu oldu.

Aşağıdaki videoda da yer aldığı gibi iOS 12.1 kullanıcısı olan Jose Rodriguez yayınlamış olduğu video ile birlikte iPhone ekran kilidini nasıl aşılabildiğini gözler önüne serdi.

Yayınlanan video da görebildiğiniz gibi kullanıcı, İspanyol kullanıcı bir başka telefonu Siri’ye vermiş olduğu komut ile arıyor. Daha sonrasında ise aramayı başlatan iOS kullanıcısı aynı zamanda menü üzerinden FaceTime görüşmeyi başlattığını görmekteyiz.

Daha sonrasında ise telefonu uçak moduna alan Rodriguez, FaceTime arama menüsünde sağ en altta yer alan üç nokta işaretine tıklayarak buradan ”Yeni Kişi Ekle” seçeneğini seçiyor. Sonrasında ise iOS cihazının rehberine giriş kullanıcı buradaki kişiler ile olan mesajlara ve bilgilere rahatlıkla ulaşabiliyor.

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Apple ios 12.1 güncelleme iPhone ekran kilidi teknoloji

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