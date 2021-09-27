Apple iOS 15 Instagram problemleri büyük oranda giderildi

Bu tür çözümler üretmeye çalışan uygulamalarından birisi de Instagram oldu. Hatta uygulamanın iki farklı problem yaşadığını söyleyebiliriz. Bu problemlerden bir tanesi telefonları sessiz modda olan kişilerin hikayeler bölümünde video izleyememesiydi. Her ne kadar küçük gibi görünse bile bu sorun ses açıldığında bile giderilemiyordu. Instagram bu sorunu çözdü.

Bazı kullanıcılar Instagram kapattıktan sonra yeniden ses açarak bu sorunu gidermeye çalışıyordu. iPhone cihazlar için bu gerçekten de büyük bir zaman kaybı anlamına geliyordu. İşte tam da bu nedenle Instagram güncelleme yayınladı. Böylece sorun tamamen giderilmiş oldu.

iPhone 13 kullanıcıları Instagram ile ilgili bir diğer problemi yaşayan grupta. iOS 15 güncellemesini alan cihaz kullanıcıları görsel sorunlar yaşıyordu. Bu cihazın yeni çentik tasarımı Instagram uygulamasının üst kısmında yer alan menü çubuğunu kapatıyordu. Uygulama tarafından buna yeni bir güncelleme getirilerek çözüm bulundu.

Instagram 206.1 sürümü sayesinde bu iki sorun tamamen giderildi.

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