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  4. Apple iPhone 13 için Samsung'un kapısını çalacak! Rapor ortaya çıktı

Apple iPhone 13 için Samsung'un kapısını çalacak! Rapor ortaya çıktı

23.03.2021 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple iPhone 13'ün 120 Hz destekli LTPO ekranları için Samsung ile anlaşacak gibi görünüyor. Yeni bir raporun iddiasına göre, iPhone 13'ün LTPO ekranlarını, iPhone 12 serisine OLED ekran sağlayan Samsung Display tedarik edecek. Ekranlar, daha yüksek yenileme hızı sunarken, daha düşük güç tüketimi sağlayacak.

Apple iPhone 13 için Samsung'un kapısını çalacak! Rapor ortaya çıktı

iPhone 13 için çok fazla söylenti dolaşıyor. Son söylentilerden biri ise telefonun ekranı ve ekran teknolojiyle alakalı. İddia kaynakları, Apple'ın iPhone 13 olarak adlandırılması beklenen yeni iPhone serisinde 120 Hz ekran yenileme hızına sahip LTPO ekran kullanacağını düşünüyor. Apple'ın bu konuda herhangi bir resmi açıklaması bulunmamasına rağmen, Apple Watch'ta LTPO ekranların yer alması bu söylentileri bir hayli güçlendiriyor. Gelen son bir rapor ise Apple'ın iPhone 13'ü LTPO ekran ile donatmak üzere harekete geçtiğini ifade ediyor.

LTPO EKRANLI IPHONE 13: DAHA YÜKSEK YENİLEME HIZI, DAHA DÜŞÜK TÜKETİM

The Elec'in paylaştığı bir rapora göre, Samsung Display, Apple'a LTPO ekran tedarik edecek. iPhone'larda kullanılan OLED ekranların ana tedarikçisi olan Samsung, OLED ekran üretimini düşük sıcaklıklı polikristalin oksit (LTPO) TFT ekranlara dönüştürecek. Böylece daha yüksek yenileme hızına rağmen daha düşük güç tüketimi gerçekleşecek. Ayrıca bu, Apple'ın Apple Watch'ta LTPO teknolojisini kullanmasının ana nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

iPhone 13

MİNG-CHİ KUO PRO MODELLERİ İŞARET ETTİ

Rapor, Samsung'un OLED ekran üretimini 2021'in ilk yarısına kadar LTPO'ya dönüştüreceğinden bahsediyor. Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo ise Apple'ın yeni ekran teknolojisini iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olarak adlandırılması muhtemel olan modellere getireceğini söylüyor. Ming-Chi Kuo'nun ayrıca, yeni iPhone'ların önemli kamera geliştirmelerine sahip olacağına ve Lightning girişini koruyacağına yönelik inancı var.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple Samsung
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