Apple iPhone SE'nin özellikleri nelerdir? Apple iPhone SE fiyatı ne kadar? Ne zaman çıkıyor?

Görünüş, tasarım olarak aynı olan iPhone 8'den 20 kat daha hızlı olarak tarif edilen 3. jenerasyon IPhone SE'de 4.7 inç Retina ekran kullanıldı. Cihazın fiyatı da tanıtım sonrası açıklandı. Peki Apple iPhone SE'nin özellikleri nelerdir?

APPLE IPHONE SE ÖZELLİKLERİ NELER?

İkonik bir tasarıma sahip olan bu güçlü yeni iPhone modeli, sıra dışı özelliklerle performansı bir araya getiriyor. Kompakt ve dayanıklı tasarımıyla iPhone SE, iOS 15 ile birlikte kusursuz bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Yeni iPhone SE’de A15 Bionic çipin performansı gibi etkileyici gelişmeler bulunmakta. Gelişmiş kamera özelliklerine güç veren A15 Bionic, fotoğraf düzenlemeden oyun veya artırılmış gerçeklik gibi yoğun güç gerektiren işlemlere kadar neredeyse her deneyimi daha da iyileştiriyor. 5G’ye ve daha uzun pil ömrüne sahip, daha dayanıklı iPhone SE üç göz alıcı renk seçeceğiyle sunuluyor: Gece yarısı, yıldız ışığı ve (PRODUCT)RED.1 iPhone SE, 11 Mart 2022 Cuma gününden itibaren ön siparişe açılacak ve 18 Mart Cuma gününden itibaren de satın alınabilecek.

APPLE IPHONE SE FİYATI NE KADAR?

Türkiye'de 'ucuz' iPhone olarak bilinmekte olan iPhone SE'nin son modelinde A15 Bionic işlemci kullanıldı. Bir önceki modelle aynı ekran boyutuna (4.7 inç) sahip iPhone SE 2022, 16 Mart tarihinde piyasaya çıkacak. Fiyatı ilgiyle takip edilen cihaz 429 dolardan satışa sunulacak. Cihazın Türkiye fiyatı ise henüz netleşmedi.

BİLİŞİMSEL FOTOĞRAFÇILIK ÖZELLİKLERİ VE YENİ KAMERA DENEYİMİ

Ayrıca gücünü A15 Bionic’ten alan yepyeni kamera sistemiyle iPhone SE, f/1.8 diyafram içeren 12 megapiksel Geniş kamerası sayesinde Akıllı HDR 4, Fotoğrafik Stiller, Deep Fusion ve Portre Modu gibi olağanüstü bilişimsel fotoğrafçılık özellikleri sunmakta. 4 iPhone 13 Pro ve iPhone 13 ile kullanıma sunulmuş olan Akıllı HDR 4 özelliği, arka plan önündeki süjeye farklı renk, kontrast ve pürüz ayarları uygulamak için akıllı segmentasyon teknolojisini kullanıyor. Bununla beraber zorlayıcı ışıklarda bile yüzleri doğru bir şekilde pozlayabiliyor.

Aynı zamanda ışık ve her bir kişinin ten rengi için optimize edilmiş farklı ayarlarla fotoğraftaki kişiler için ayrı ayrı render işlemi yapıyor. Fotoğrafik Stiller, kullanıcıların Apple’ın çok kareli görüntü işleme teknolojisinden hala yararlanmaya devam ederken, her görüntüye kendi kişisel fotoğraf tercihlerini uygulamalarını sağlamakta. Daha önceden ayarlanmış ve özelleştirilmiş tercihler, basit bir filtreden farklı olarak, fotoğrafın farklı parçalarında doğru ayarlamaları akıllı bir şekilde uygulayarak bütün sahneler ve süjeler üzerinde, farklı cilt tonları gibi önemli unsurlarının korunmasını sağlayacak şekilde işlem yapabilmekte. Gelişmiş yapay öğrenme sayesinde fotoğrafı piksel piksel işleyebilen Deep Fusion özelliği, fotoğrafın her alanındaki doku, detay ve pürüzleri optimize ediyor. A15 Bionic’teki görüntü sinyali işlemcisi, özellikle loş ışıkta pürüzleri azaltarak daha iyi beyaz dengesine ve gerçeğe daha yakın ten rengine sahip çok daha gelişmiş videolar sunmakta.

iPhone 13 ve iPhone 13 Pro için yeşil ve alpine yeşili renk seçenekleri de tanıtıldı. Yeni iPad Air ise Apple'ın Macbook'larda kullandığı ve oldukça güçlü olan M1 işlemciyle geliyor. 599 dolar fiyatından 18 Mart'ta satışa çıkacak olan bu yeni modelin beş rengi bulunuyor. Liquid Retina ekranlı yeni iPad Air, 12 MP ultra geniş kameraya sahip ve Center Stage'i destekliyor.

Apple M1 işlemci serisine 'Ultra' modelini de ekledi. Bugüne dek bilgisayarlarında M1, M1 Pro ve M1 Max olan Apple M1 Ultra'yı masaüstü modellerinde kullanacak. M1 Ultra'nın M1 işlemciden 8 kat daha güçlü olduğu açıklandı.

ÜRÜNLERİN YENİ FİYATLARI BELLİ OLDU

Bugün yeni iPhone SE ve yeni iPad modellerini tanıtmış olan ABD’li teknoloji devi mevcut tüm ürünlerine yeniden zam uyguladı.

iPhone 13’ün fiyatı 16.299 TL’den 18.999 TL’ye yükseldi.

iPhone 13 Pro modeli ise 21.499 TL’den 24.999 TL’ye yükseldi.

Türkiye'de çok satan iPhone 11'in fiyatı 10.999 TL’den 12.999 TL’ye çıktı.

2022 iPhone fiyatları şu şekilde sıralandı:



iPhone 13 128 GB: 16.299 TL 'den 18.999 TL'ye

iPhone 13 Mini 128 GB: 14.799 TL 'den 17.499 TL'ye

iPhone 12 Mini 64 GB: 13.499 TL 'den 15.799 TL'ye

iPhone 11 64 GB: 10.999 TL 'den 12.999 TL'ye

iPhone 13 Pro 128 GB: 21.499 TL 'den 24.999 TL'ye

iPhone 13 Pro Max 128 GB: 23.999 TL 'den 27.999 TL'ye

iPhone 12 64 GB: 14.999 TL 'den 17.499 TL'ye