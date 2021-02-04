Apple Kia ile anlaştı mı?

Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Apple otomobil üretimi konusunda ciddi adımlar attığı bildiriliyor. Zaten son 2 aydır Apple’ın elektrikli otomobil için nabız yokladığı söyleniyordu. Cupertino merkezli şirketin bu konuda kiminle iş birliği yapacağı merak ediliyordu.

Malum Apple otomobil üretimi konusunda tecrübesi olmayan bir şirket. Dolayısıyla sektörde tecrübesi olan bir isimle iş birliği yapması, Apple’ın işini kolaylaştıracaktır. Apple'ın iş birliği yapacağı isim Güney Kore kaynaklı bir habere göre, ortaya çıktı.

Sızdırılan bilgilere göre Apple, Güney Kore’nin otomobil devlerinden biri olan Kia ile iş birliğine gidecek. Bu haberin ortaya çıkmasının ardından Kia’nın hisseleri yaklaşık olarak yüzde 15 değer kazandı.

APPLE KİA'YA YATIRIM YAPACAK

Apple’ın bu girişim için Kia’ya 3.5 milyar dolarlık yatırım yapacağı belirtiliyor. Habere bakılırsa iki dev isim arasındaki anlaşma 17 Şubat’ta imzalanacak. Bu anlaşmanın akabinde Kia, Apple logosuna sahip elektrikli otomobiller için harekete geçecek.

Muhtemelen otomobilin motoru Kia tarafından üretilecektir. İçeride yer alacak olan teknolojik aksamlar ise Apple tarafından tasarlanacaktır.

Her ne olursa olsun Apple kullanıcılarının bu arabaya yoğun ilgi göstereceği kesin. 2024 yılında tanıtılması planlanan otomobilden yılda 100 bin adet üretileceği iddia ediliyor.

Spotify'a zam geldi! İşte yeni fiyatlar

