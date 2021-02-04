HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple Kia ile anlaştı mı?

Apple Kia ile anlaştı mı?

04.02.2021 09:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Apple Kia ile anlaştı mı?

Apple 2024 yılında tanıtmayı planladığı elektrikli otomobil için iddialara göre Kia ile anlaştı. İşte konu ile ilgili tüm detaylar.

Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Apple otomobil üretimi konusunda ciddi adımlar attığı bildiriliyor. Zaten son 2 aydır Apple’ın elektrikli otomobil için nabız yokladığı söyleniyordu. Cupertino merkezli şirketin bu konuda kiminle iş birliği yapacağı merak ediliyordu.

Malum Apple otomobil üretimi konusunda tecrübesi olmayan bir şirket. Dolayısıyla sektörde tecrübesi olan bir isimle iş birliği yapması, Apple’ın işini kolaylaştıracaktır. Apple'ın iş birliği yapacağı isim Güney Kore kaynaklı bir habere göre, ortaya çıktı.

Sızdırılan bilgilere göre Apple, Güney Kore’nin otomobil devlerinden biri olan Kia ile iş birliğine gidecek. Bu haberin ortaya çıkmasının ardından Kia’nın hisseleri yaklaşık olarak yüzde 15 değer kazandı.

APPLE KİA'YA YATIRIM YAPACAK

Apple’ın bu girişim için Kia’ya 3.5 milyar dolarlık yatırım yapacağı belirtiliyor. Habere bakılırsa iki dev isim arasındaki anlaşma 17 Şubat’ta imzalanacak. Bu anlaşmanın akabinde Kia, Apple logosuna sahip elektrikli otomobiller için harekete geçecek.

Muhtemelen otomobilin motoru Kia tarafından üretilecektir. İçeride yer alacak olan teknolojik aksamlar ise Apple tarafından tasarlanacaktır.

Her ne olursa olsun Apple kullanıcılarının bu arabaya yoğun ilgi göstereceği kesin. 2024 yılında tanıtılması planlanan otomobilden yılda 100 bin adet üretileceği iddia ediliyor.

Spotify'a zam geldi! İşte yeni fiyatlar

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yürek yakan olay: Günlerdir bir an olsun oradan ayrılmadan bekliyor Yürek yakan olay: Günlerdir bir an olsun oradan ayrılmadan bekliyor
Google'dan şoke eden karar!Google'dan şoke eden karar!
Taha suresinin meali ve faziletiTaha suresinin meali ve fazileti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Diğer Haberler

Elon Musk Neuralink'in insanlı deneyleri için ilk kez tarih paylaştı

Elon Musk'tan beyin çipi açıklaması! Tarih verdi

Google Stadia için şok karar!

Google'dan şoke eden karar!

Huawei Freebuds 4i, Bluetooth SIG’in resmi web sitesinde görüntülendi

Huawei'nin yeni kulaklığı gün yüzüne çıktı!

Firefox 85 ile DRM koruması açılıyor

Firefox 85 ile DRM koruması açılıyor

Samsung yonga seti üretimine ciddi yatırım yapacak

Samsung yonga seti üretimine ciddi yatırım yapacak

Samsung Galaxy Z Flip’in fiyatını düşürdü

Samsung Galaxy Z Flip’in fiyatını düşürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.