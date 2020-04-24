Apple 'kontrol kaybettiren iPhone açığı' için hiç endişeli değil!

Apple, açıklamasında söz konusu açığın çok ciddi bir risk oluşturmadığını bildirdi. Apple'a göre mail uygulamasına üzerindeki iddialar doğru değil. Zira Apple e-posta aracılığıyla yapılan saldırıların iPhone müşterilerine karşı olmadığı görüşünde. Apple'ın bu açıklaması, açığı ortaya çıkartan ZecOps firmasının genel müdürü Zuk Avraham'ı hiç memnun etmedi ve iki böylece şirket arasındaki açıklama savaşlarının startı verildi.

iPhone'lardaki 8 yıllık açık dün deyim yerindeyse gündeme bomba gibi düştü. ABD' merkezli ZecOps şirketi tarafından keşfedilen söz konusu açık, iPhone mail uygulamasında kendini gösteriyordu. Açık sayesinde kötü niyetli kişilerin göndereceği bir mail sayesinde iPhone'lardaki tüm bilgilere erişmek hata iPhone'un tüm kontrolünü ele almak mümkün hale geliyordu. İşin ilginç yanı ise bu açık tam 8 yıllıktı, yani iOS 6'dan beri açık varlığını sürdürüyordu. ZecOps şirketi durumun tehlikeli olduğunu söylerken, Apple açığın varlığını kabul etmekle yetinmişti. Herkes Apple'dan gelecek nitelikli bir açıklamayı bekliyordu. Apple, olanların ardından bugün sahneye çıktı ve 8 yıllık açıklama hakkında ilk açıklamasını yaptı.

ZECOPS'TAN ZUK ABRAHAM APPLE'A KARŞI ÇIKTI

Zuk Avraham, Apple'ın açıklamasının ardından Reuters'a konuştu ve Apple'a katılmadığını, mail uygulamasındaki açığın çok tehlikeli olduğunu söyledi. Avraham'a göre sırf bu güvenlik açığı yüzünden iOS'a karşı en az altı siber güvenlik saldırısı yapılmış durumda. Hatta Avraham 2018 yılının ocak ayına kadar bir saldırganın bu açıktan yararlandığına dair bir kanıtı olduğunu bile ifade etmekte. Apple ise Avraham'ın bu iddialarına katılmıyor.

APPLE KANIT BULAMADI

Apple, Avraham'ın Reuters'a yaptığı açıklamanın üzerine bir kez daha sahneye çıktı. Apple, Avraham'ın hazırladığı raporu incelediklerini belirterek 'Raporu detaylı bir şekilde inceledik ve raporda yer alan bilgilere dayanarak bu tarz sorunların kullanıcılarımız için ivedi bir risk oluşturmadığına karar verdik.'' dedi. Apple Avraham'ın tespit ettiği sorunların tek başına işe yaramayacağının altını çizerek, bu açıkların iPhone ve iPad müşterilerine karşı kullanıldığına dair hiçbir kanıt bulamadıklarını söyledi.

BU İŞİN SONU NEREYE VARACAK?

iPhone'daki 8 yıllık açık konusu daha çok büyüyeceğe benziyor. Zira gördüğünüz üzere ZecOps firması ile Apple arasında bir açıklama savaşı var. ZecOps, açığın kullanıldığına dair elinde kanıt olduğunu dahi söylerken, Apple tarafı ise bu kanıtları kabul etmiyor, açıkların müşterilere karşı kullanılmadığını tespit ettiğini söylüyor. Bakalım bu işin sonu nereye varacak?

