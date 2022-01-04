HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Apple, piyasa değeri 3 trilyon doları aşan ilk şirket oldu

Apple, piyasa değeri 3 trilyon doları aşan ilk şirket oldu

04.01.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan teknoloji devi Apple, hisse senedi değeri 3 trilyon doları aşan ilk şirket oldu. Şirketin hisse senedi fiyatları, ortak kurucu ve eski genel direktör Steve Jobs'ın ilk iPhone'u 2007'de kamuoyuna tanıtmasından bu yana % 5800 yükseldi.

Apple, piyasa değeri 3 trilyon doları aşan ilk şirket oldu

Amerikan teknoloji devi Apple, hisse senedi değeri 3 trilyon doları aşan ilk şirket oldu.

Şirketin hisse senedi fiyatları, ortak kurucu ve eski genel direktör Steve Jobs'ın ilk iPhone'u 2007'de kamuoyuna tanıtmasından bu yana % 5800 yükseldi.

Ancak New York'taki işlemlerin sona ermesinden kısa süre önce piyasa değeri 2,99 trilyon dolara geriledi.

Cihazlara yönelik harcama zirve yaparken, Apple pandemi döneminin kazançlı çıkan oyuncularından biri oldu.

Wedbush'tan analist Dan Ives "3 trilyon doları bulmak Apple için tarihi bir an ve şirket olarak kendisinden şüphe edenleri yanıltmaya devam ediyor" dedi.

Apple'ın piyasa değerinin 2 trilyon dolardan 3 trilyon dolara çıkması sadece 16 ay sürdü.

Apple, Ağustos 2018'de de 1 trilyon doları geçen ilk şirket olmuştu.

Genelde iPhone şirketin satışlarının yaklaşık yarısını oluşturuyor, ancak şirket İPad tabletleri ve Mac bilgisayarlarıyla da biliniyor.

Apple Store üzerinden satılan yazılımlar ve iCloud üzerinden yapılan bulut depolama hizmetleri ve müzik, televizyon ve fitness hizmetleri, işin giderek önem kazanan bir tısmı.

Ağustos ayında Apple'ın Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cookk, görevdeki 10 yılını geçerken beş milyondan fazla hisse senedi almıştı.

750 milyon dolara sattı

Cook'un daha sonra hisseleri 750 milyon dolara sattığı kaydedilmişti.

Hisse senetleri, Cook'un Steve Jobs'tan görevi devralırken yaptığı anlaşmaya, Apple hisselerinin iyi performans göstermesi koşuluyla konulmuştu.

Apple, 1976'da, Cupertino, California'da Steve Jobs ve iş ortakları Steve Wozniak ile Ronald Wayne tarafından kurulmuştu.

Şirketin hisse senetleri ilk olarak 1980'da işlem görmeye başlamış ve piyasa değeri 1,8 milyar dolar olarak belirlenmişti.

Kasım ayında, Wozniak ve Jobs'un yaptığı orijinal Apple bilgisayarı ABD'deki bir açık artırmada 400 bin dolara satılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Kız arkadaşıma dokundun' cinayeti! Döve döve öldürdü, cezası belli oldu'Kız arkadaşıma dokundun' cinayeti! Döve döve öldürdü, cezası belli oldu
Geceleri ortaya çıkıp adeta cirit atıyorlar! İki günde...Geceleri ortaya çıkıp adeta cirit atıyorlar! İki günde...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Öğretmen, polis, hemşire, vaiz maaşları ne kadar oldu? İşte kamu görevlilerinin 2022 zamlı maaşları...

Öğretmen, polis, hemşire, vaiz maaşları ne kadar oldu? İşte kamu görevlilerinin 2022 zamlı maaşları...

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! Sevilen yarışmacı şef ceketini giydi

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! Sevilen yarışmacı şef ceketini giydi

Arnavutköy'de zam protestosu! Arbede sonrası polis devreye girdi

Arnavutköy'de zam protestosu! Arbede sonrası polis devreye girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emeklilerin alacağı zam oranını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emeklilerin alacağı zam oranını açıkladı

Dehşete düşüren kovalamaca! Motorunu çalan hırsızı aracıyla çarpıp öldürdü

Dehşete düşüren kovalamaca! Motorunu çalan hırsızı aracıyla çarpıp öldürdü

Kuzenlerini miras yüzünden öldürdü! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Kuzenlerini miras yüzünden öldürdü! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Memur ve emekli zammıyla ilgili Kurtulmuş'tan açıklama

Memur ve emekli zammıyla ilgili Kurtulmuş'tan açıklama

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kahreden olay! Valilikten açıklama geldi

Kahreden olay! Valilikten açıklama geldi

Vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyor

Vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyor

Yılbaşı gecesi 7 kişinin öldüğü kazada yeni detaylar!

Yılbaşı gecesi 7 kişinin öldüğü kazada yeni detaylar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.