Apple sesli komut sistemi her şeyi halledecek

Apple Car olarak adlandırılan proje, iPhone ile kıyaslanıyor. Geliştirilmesi planlanan Apple’ın hedeflediği 2 trilyon dolarlık değere ulaşması hiç kolay olmayacak. Yapılan iddialara göre, Project Titan adı verilen Apple aracı, 2014 yılından bu yana gelişim süreci devam ediyor. 2014’ten bu zamana şirket, otomobil teknolojisiyle ilgili çok sayıda patent başvurusu gerçekleştirdi.

Şirketin başvuruda bulunduğu yeni patent, Apple’ın sürücüsüz aracına dair yeni bir teknolojiyi işaret ediyor. Bu teknoloji, sürücüsüz araca sesli komut vermenizi destekliyor. Böylece siz araca nereye gitmesi gerektiğini söylüyorsunuz ve geri kalanını otomobil hallediyor.

Bu patent, ‘Hedef Sinyallerini Kullanarak Varış Yeri Dolaylarında Sürücüsüz Araç Rehberliği’ şeklinde geçiyor. Şirketin patent başvurusu 2 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleşmiş. 23 Ocak 2020’de kamu ile paylaşılan bu patentte, sürücüsüz bir aracı sesli komut, jest ve dokunmatik ekran aracılığıyla kullanmanız mümkün hale geliyor.

Bu patent, ayrıca aracın park etmesi için en ideal bölümü de keşfediyor. Diyelim ki gitmek istediğiniz çiçekçi, birden fazla girişi olan bir pazarda. Navigasyon yöneticisi çiçekçiye en yakın giriş noktasını tespit ediyor ve aracı bu girişin önüne sürüyor. Sizce Apple aldığı bu yeni patentle birlikte otomobil dünyasına rakip olacak mı?

LG Coronavirüs nedeniyle Mobile World Congress’ten çekildi

