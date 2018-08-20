Akıllı telefonlar ve tabletler her ne kadar günümüzün vazgeçilmezi olsalar da bu onların tehlikeli olmadığı anlamına gelmemekte. Pil ve camların oldukça tehlikeli bir yapıda olduğunu sanırım hatırlatmama gerek yok.

Daha önce defalarca gündeme gelen tablet ve akıllı telefon patlama haberlerine bu kez bir yenisi daha eklendi. Bu biraz daha ciddi çünkü bu sefer kaza Apple Store'da gerçekleşti. Hollanda’da yer alan bir Apple Store içerisinde iPad patladı.

Büyük yankı uyandıran olay, dünyada da gündem oldu. Mağaza yetkililerinden gelen bilgilere göre henüz nedeni tam olarak bilinmeyen bir şekilde bir iPad modelinin bataryasında sızıntı oluşmaya başladı.

Apple Store’da iPad patladı!

Sızıntıdan kaynaklı olarak pilinin patladığı ve tabletten saçılan cam parçalarının bazı müşterileri yaralandığı açıklandı. Patlama sonrasında alev alan tablet, direkt olarak yapılan müdahale sonucu söndürüldü. Yaşanan kazada 3 kişinin yaralandığı ve bunların tamamının müşteri olduğu da gelen bilgiler arasında.

Konu hakkında polis tarafından soruşturma başlatıldı. Bu sadece Apple markası için değil birçok markanın da dikkate alması gereken bir örnek. Bu konuda nasıl bir güncellemeye gidilir bilemiyoruz ancak piller konusunda mutlaka bir adım atılması gerek.

Kaynak: Teknolojioku

