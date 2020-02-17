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Apple Watch gibi ama değil: OPPO'nun ilk akıllı saati ilginç detaylarla ortaya çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.02.2020 17:30 | Son Güncelleme

OPPO'nun ilk akıllı saatinin basın görselleri paylaşıldı. Çinli üretici OPPO'nun ilk akıllı saatinin basın görsellerini paylaşan bizzat OPPO'nun kendisi değil, AndroidSaint isimli bir Twitter kullanıcısı oldu. OPPO markalı ilk akıllı saat Apple Watch'a benzeyen tasarımı ve özellikleriyle dikkat çekiyor ancak bir o kadar da Apple Watch'tan ayrılıyor.

Apple Watch gibi ama değil: OPPO'nun ilk akıllı saati ilginç detaylarla ortaya çıktı

OPPO ilk akıllı saatini tanıtmak için kollarını sıvamış durumda. Lansman için hazırlıklarını sürdüren firma, sızıntılara engel olamadı ve AndroidSaint isimli Twitter kullanıcısı OPPO markalı ilk akıllı saatin resmi basın görsellerini paylaştı. Bu durumun ardından şirketin Başkan Yardımcısı Brian Shen de OPPO Watch'a ait olduğunu söylediğini basın görsellerini resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşmak zorunda kaldı.

OPPO'NUN İLK AKILLI SAATİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Yayınlanan görüntülerde OPPO Watch pek belli olmuyor. Fakat fotoğraf üzerinde yapılan çeşitli oynamalar ile akıllı saatin tasarımının her bir detayına ulaşılabiliyor. Bu 'oynanmış' fotoğrafa baktığımızda gözümüze ilk çarpan şey, akıllı saatin Apple Watch ile olan benzerliği oluyor. Ancak Apple Watch'taki Digital Crown'un OPPO'nun akıllı saatinde olmadığını görüyoruz. OPPO saatin sağ tarafına Digital Crown yerine iki adet tuş yerleştirmeyi tercih etmiş. Bu tuşlardan birinin üzerinde ise bir bildirim LED'i bulunuyor ve herhangi bir bildirim geldiğinde RGB olmasını beklediğimiz bu LED sayesinde bildirim gelip gelmediği, gelen bildirimlerin hangi uygulamadan geldiği anlaşılabiliyor. Bunun dışında sağlık konusunda da OPPO'nun akıllı saatinin Apple Watch ile benzer özellikler sunacağını görüyoruz.

Oppo akıllı saat

OPPO'NUN AKILLI SAATİ APPLE WATCH İLE BENZER ÖZELLİKLERE SAHİP FAKAT...

Oppo'nun ilk akıllı saati modern fitness takip cihazlarının sunduğu tüm özellikleri bünyesinde barındıracak. Kalp atış hızı izleme, kan basıncı ölçme, uyku takibi, yakılan kalori miktarını gösterme ve EKG gibi işlevler sunacak. Akıllı saatin Şubat ayının sonlarına doğru tanıtılması bekleniyor. Fiyat etiketi ise Apple Watch Series 5'ten yaklaşık olarak 100 dolar ucuz. Bu da akıllı saatin 299 dolardan satışa çıkacağını gösteriyor.

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oppo Apple Watch Oppo Watch akıllı saat AndroidSaint Twitter Brian Shen

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