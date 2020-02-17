Apple Watch gibi ama değil: OPPO'nun ilk akıllı saati ilginç detaylarla ortaya çıktı

OPPO ilk akıllı saatini tanıtmak için kollarını sıvamış durumda. Lansman için hazırlıklarını sürdüren firma, sızıntılara engel olamadı ve AndroidSaint isimli Twitter kullanıcısı OPPO markalı ilk akıllı saatin resmi basın görsellerini paylaştı. Bu durumun ardından şirketin Başkan Yardımcısı Brian Shen de OPPO Watch'a ait olduğunu söylediğini basın görsellerini resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşmak zorunda kaldı.

OPPO'NUN İLK AKILLI SAATİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Yayınlanan görüntülerde OPPO Watch pek belli olmuyor. Fakat fotoğraf üzerinde yapılan çeşitli oynamalar ile akıllı saatin tasarımının her bir detayına ulaşılabiliyor. Bu 'oynanmış' fotoğrafa baktığımızda gözümüze ilk çarpan şey, akıllı saatin Apple Watch ile olan benzerliği oluyor. Ancak Apple Watch'taki Digital Crown'un OPPO'nun akıllı saatinde olmadığını görüyoruz. OPPO saatin sağ tarafına Digital Crown yerine iki adet tuş yerleştirmeyi tercih etmiş. Bu tuşlardan birinin üzerinde ise bir bildirim LED'i bulunuyor ve herhangi bir bildirim geldiğinde RGB olmasını beklediğimiz bu LED sayesinde bildirim gelip gelmediği, gelen bildirimlerin hangi uygulamadan geldiği anlaşılabiliyor. Bunun dışında sağlık konusunda da OPPO'nun akıllı saatinin Apple Watch ile benzer özellikler sunacağını görüyoruz.