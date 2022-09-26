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Apple Watch Ultra, çekiçle test edildi: Saatten önce masa kırıldı!

26.09.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir YouTuber, Apple'ın yeni akıllı saati Apple Watch Ultra'yı işkence gibi bir teste soktu. Apple Watch Ultra, test boyunca düşme testine girdi, bir kavanoz çivinin içine sokuldu ve bir çekiçle darbe üstüne darbe aldı. Fakat saatten önce test masası kırıldı.

Apple Watch Ultra, çekiçle test edildi: Saatten önce masa kırıldı!

Apple, yeni akıllı saati "Apple Watch Ultra"yı geçtiğimiz günlerde 799 dolar fiyatla ABD'de satışa sundu. Şirket, Apple Watch Ultra'nın şimdiye kadarki en sağlam ve dayanıklı Apple Watch olduğunu iddia ediyor. Peki gerçekten de öyle mi? Ürünlerin dayanıklılığını test etmesiyle popüler olan bir YouTube kanalı, bu sorunun yanıtını merak etti ve Apple Watch Ultra'yı işkence testi gibi bir teste soktu.

APPLE WATCH ULTRA'YA İŞKENCE TESTİ

TechRax isimli kanal, önce "Apple Watch Ultra"yı yaklaşık 1,2 metre yükseklikten düşürerek test etti. "Apple Watch Ultra" titanyum kasasındaki bazı küçük ezikler dışında bu testten yara almadan kurtuldu. Daha sonra, "Apple Watch Ultra" bir kavanoz çivi içine sokuldu ve bu testi de yine görünür bir iz olmadan atlattı.

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APPLE WATCH ULTRA KIRILMADAN MASA KIRILDI!

Apple Watch Ultra dayanıklılık testinin en ilginç kısmı ise çekiç testinde yaşandı. Kanal, Apple Watch Ultra'nın ekranının dayanıklılığını öğrenmek için bir çekiçle defalarca vurdu. Ancak saatten önce masa hasar aldı ve kırıldı.

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Apple Watch Ultra'nın ekranı ise başlangıçta hasar görmese de, tekrarlanan çekiç darbelerinden sonra açılmadı. Daha sonra indirilen çekiç darbeleri de saatin ekranının kırılmasına yetti.

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akıllı saat Apple Apple Watch
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