Apple yeni güvenlik açığı tehlike yaratıyor

Şirket bu tür güvenlik açıklarını giderebilmek için genellikle güncelleme yayınlıyor. Bu sefer meydana gelen güvenlik açığı nedeniyle yeni bir güncelleme yayınlandı.

Bu güncellemenin sıfır gün güvenlik açığı olarak ifade edilen yeni güvenlik problemini tamamen ortadan kaldırdığı ifade ediliyor. Böylece kullanıcılar bilgisayar korsanları tarafından yapılabilecek tüm ataklara karşı koyabilecek.

Apple tarafından geliştirilen tüm cihazlarda genel olarak yüksek güvenlik standartları uygulanıyor. Ancak bazı kod detaylarında güvenlik açıkları ortaya çıkabiliyor.

CVE-2021-30807 adlı güvenlik açığı Apple markası için önemli bir soruna dönüşmüş gibi görünüyor. iPhone 6s ve daha üst modeller, tüm Mac modelleri bu güvenlik açığına sahip. Bu cihazlara ek olarak iPad Pro, iPad Air 2 ve üstü modeller, iPad Mini 4 ve üstü modeller sıfır gün açığına neden olabiliyor.

Apple tüm kullanıcılara önemli bir uyarıda bulundu. Hangi cihazı kullanıyorsanız kullanın mutlaka bu güvenlik güncellemesini indirmeniz gerektiğini ifade etti. Özellikle siber saldırıların çok fazla yoğunlaştığı şu dönemlerde güvenlik güncellemelerini indirmek önemli. Konu ile ilgili gelişmeler geldikçe aktarmaya devam ediyoruz.

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