HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple yeni güvenlik açığı tehlike yaratıyor

Apple yeni güvenlik açığı tehlike yaratıyor

29.07.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD merkezli teknoloji devi Apple genellikle güvenli bir platform olarak biliniyor. Hem iOS hem de iPadOS ve macOS gibi tüm işletim sistemlerinde bazen güvenlik açıkları ortaya çıkabiliyor.

Apple yeni güvenlik açığı tehlike yaratıyor

Şirket bu tür güvenlik açıklarını giderebilmek için genellikle güncelleme yayınlıyor. Bu sefer meydana gelen güvenlik açığı nedeniyle yeni bir güncelleme yayınlandı.

Bu güncellemenin sıfır gün güvenlik açığı olarak ifade edilen yeni güvenlik problemini tamamen ortadan kaldırdığı ifade ediliyor. Böylece kullanıcılar bilgisayar korsanları tarafından yapılabilecek tüm ataklara karşı koyabilecek.

Apple tarafından geliştirilen tüm cihazlarda genel olarak yüksek güvenlik standartları uygulanıyor. Ancak bazı kod detaylarında güvenlik açıkları ortaya çıkabiliyor.

CVE-2021-30807 adlı güvenlik açığı Apple markası için önemli bir soruna dönüşmüş gibi görünüyor. iPhone 6s ve daha üst modeller, tüm Mac modelleri bu güvenlik açığına sahip. Bu cihazlara ek olarak iPad Pro, iPad Air 2 ve üstü modeller, iPad Mini 4 ve üstü modeller sıfır gün açığına neden olabiliyor.

Apple tüm kullanıcılara önemli bir uyarıda bulundu. Hangi cihazı kullanıyorsanız kullanın mutlaka bu güvenlik güncellemesini indirmeniz gerektiğini ifade etti. Özellikle siber saldırıların çok fazla yoğunlaştığı şu dönemlerde güvenlik güncellemelerini indirmek önemli. Konu ile ilgili gelişmeler geldikçe aktarmaya devam ediyoruz.

Koronavirüsün yeni etkisi ortaya çıktı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin konuştuğu başkandan yeni açıklama: Fazlasını yapacağımTürkiye'nin konuştuğu başkandan yeni açıklama: Fazlasını yapacağım
PARTNERArkadaşına böyle poz verdi!Arkadaşına böyle poz verdi!
Ekranı ve ergonomisi ile kendisinden söz ettiriyorEkranı ve ergonomisi ile kendisinden söz ettiriyor
Anahtar Kelimeler:
Apple iOS
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kışlaya sabotaj girişiminde bulunan kişi yakalandı

Kışlaya sabotaj girişiminde bulunan kişi yakalandı

"Evleniyorum" demişti! Nikah şahidi Cemal Can oldu!

"Evleniyorum" demişti! Nikah şahidi Cemal Can oldu!

G.Saray Devler Ligi'ne veda etti

G.Saray Devler Ligi'ne veda etti

Kahreden görüntüler! "Böyle acı mı olur Allah'ım!"

Kahreden görüntüler! "Böyle acı mı olur Allah'ım!"

Korkutan açıklama gece yarısı Bakan Pakdemirli'den geldi

Korkutan açıklama gece yarısı Bakan Pakdemirli'den geldi

Bakan Koca sevindiren haberi sosyal medyadan duyurdu

Bakan Koca sevindiren haberi sosyal medyadan duyurdu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Türkiye harekete geçti! Tam 295 kilometre

Türkiye harekete geçti! Tam 295 kilometre

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Katil zanlısı bakın kim çıktı

Katil zanlısı bakın kim çıktı

Beyoğlu'nda silahlı saldırı!

Beyoğlu'nda silahlı saldırı!

Arka bahçede yatan servet! Değeri 100 milyon dolar

Arka bahçede yatan servet! Değeri 100 milyon dolar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.