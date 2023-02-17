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Aqua Florya AVM çalışma saatleri nedir? Aqua Florya AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

10.02.2023 03:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran 2011’de hizmet vermeye başlayan Aqua Florya alışveriş merkezi ev sahipliği yaptığı yerli ve yabancı markaların ürünlerine yer veren mağazaları, türlü etkinlikleri ve hizmetleri ile en sık tercih edilen alışveriş merkezleri arasında yer almaktadır. Tüm müşteriler alışveriş merkezinin çalışma saatleri içinde verdiği hizmetlerden yararlanabilir. Peki, Aqua Florya AVM çalışma saatleri nedir?

Aqua Florya AVM çalışma saatleri nedir? Aqua Florya AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bakırköy’de yer alan Aqua Florya alışveriş merkezi zemin kat, birinci kat, ikinci kat ve üçüncü kattan oluşmaktadır. Bu katlarda mağazalar, yeme içme alanları, sinema salonları gibi türlü etkinliklerin gerçekleştirilebildiği kısımlar yer almaktadır. Yerli ve yabancı markaları bir araya getiren Aqua Florya alışveriş merkezi kapsamında sunulan hizmetlerden bazıları şu şekildedir: Araç şarj istasyonu, akülü tekerlekli şarj istasyonu, ücretsiz internet, tekerlekli sandalye, yeme içme alanları, sinema salonları, türlü etkinlikler, kampanyalar ve indirimler.

Aqua Florya AVM saat kaçta açılıyor?

Aqua Florya alışveriş merkezinin bir başka özelliği de dünyanın en büyük boyutlardaki tematik akvaryumuna ev sahipliği yapıyor olmasıdır. İstanbul Akvaryum adı verilen bu alanda 1500 farklı türden 17000 adet deniz ve kara canlısı bulunmaktadır. Bu alana ücretli olarak giriş yapılabilmektedir. Tüm yeme içme alanları, kafeler ve lokantalar, etkinlik alanları ve mağazalar ile birlikte İstanbul Akvaryum da Aqua Florya AVM çalışma saatleri olarak belirlenen saatler içinde hizmet vermektedir. Farklı sektörlerden çeşitli markalara ev sahipliği yapan Aqua Florya AVM açılış saati sabah saat 10.00 olarak belirlenmiştir. Sabah 10.00’dan itibaren tüm hizmetlerden faydalanabilmek mümkündür.

Aqua Florya AVM saat kaçta kapanıyor?

Özel günlerde yapılan etkinlikleri, kampanyaları ile de bilinen Aqua Florya AVM kapanış saati 22.00’dır. Alışveriş merkezi on iki saat boyunca aktif olarak hizmet vermektedir. 2011’den bu yana hizmet veren, yerli ve yabancı markaları buluşturan Aqua Florya AVM hafta sonu çalışma saatleri hafta içi günlerdeki çalışma saatleri ile farklılık göstermemektedir. Aqua Florya AVM cumartesi pazar açılış ve kapanış saati şu şekilde belirlenmiştir ve uygulanmaktadır:

  • Cumartesi pazar açılış saati: 10.00
  • Cumartesi pazar kapanış saati: 22.00

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çalışma saatleri aqua florya

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