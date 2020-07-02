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  4. 'Araba çarptı' dedi, hastaneye getirilince doktora saldırdı

'Araba çarptı' dedi, hastaneye getirilince doktora saldırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2020 17:49 | Son Güncelleme

Elazığ'da kendisine araba çarptığını söyleyen kişi ambulansla hastaneye getirildikten sonra acil servis doktoruna saldırdı. Doktoru darp eden şahsa aracın çarpmadığı ve alkollü olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Komuta Merkezini arayan Tayfun K., kendisine araba çarptığını belirterek, ambulans talep etti. Olay yerine sevk edilen ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan şahsa araba çarpmadığı, alkollü olduğu tespit edildi. Bir süre sonra acil serviste taşkınlık çıkaran alkolü şahıs, kendisini uyaran Dr. Mustafa Uçarel’e saldırdı. Saldırı sonrası yere düşen ve başını sandalyeye çarparak yaralanan Uçarel’e meslektaşları müdahale etti.

Hastanenin güvenlik görevlileri alkollü şahsa müdahale ederek etkisiz hale getirirdi. Ardından şahıs polis tarafından gözaltına alındı. O anlar ise hastanenin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tayfun K.’nin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. (İHA)

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