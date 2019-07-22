Araba sevdası 34 yaşında okumayı öğretti

Ailesi tarafından çocukken ilkokula gönderilmeyen 34 yaşındaki Hasret Düden, çocuklarının desteği ile birlikte okuma yazma öğrenerek hayali olan araba sevdasına bir adım daha atmanın mutluluğunu yaşıyor.

Çocukluğunda 12 kardeş oldukları gerekçesiyle ailesi tarafından ilkokula gönderilmeyen Hasret Düden, içinde kalan okuma yazma tutkusunu 34 yaşında 4 çocuğuyla birlikte gerçeğe dönüştürdü. Eskişehir’de devlet kurslarında ve ilkokul çağındaki 4 çocuğuyla birlikte evde okuma yazma öğrenen azimli anne, şimdi ise yeni hayaline bir adım daha atıyor. Araba sürmeyi öğrenmeyi çok isteyen ve aldığı ilkokul diploması sayesinde ehliyet kursuna yazılacak olan Hasret Düden, artık en büyük hayalinin ise kullandığı arabaya çocuklarını ve eşini alıp beraber gezmek olduğunu belirtti.

“Benim de bir diplomam olsun istedim”

Tamamen kendi isteğiyle okumak istediğini ve ehliyet sahibi olmak istediğini ifade eden Hasret Düden, oğlunun ve eşinin kendisine sürekli destek olduğunu vurguladı. Oğlunun ‘Anne ben seni okutacağım, yardımcı olacağım’ dediğini belirten azimli anne, “Kimsenin baskısıyla değil içimden gelerek gittim. Kendim okumak istedim. ’Bir şeyler yapar mıyım? Bir yerlere varır mıyım?’ diyerek hareket ettim. Benim de bir diplomam olsun istedim. Araba sürme hevesim vardı. Belgem olmadığı için ehliyet alamıyordum. 12 kardeş olduğumuz için okuyamadık. Bizi okutmadılar. Biz okumak istedik ama şartlar el vermedi. Yine de yaşımız daha genç. Herhalde yaparım. Yine devam etmek isterim. Oğlum bana hep yardımcı oldu. ‘Anne ben seni okutacağım, yardımcı olacağım’ dedi. Biraz da o bana cesaret verdi. Eşim de bana bırakıyor. Sen okumak istiyorsan oku diyor. O da taraftar okumama. Okumamı istiyor. Kısıtlama falan yok” şeklinde konuştu.

“Çocuklarımı arabaya koyup araba sürmek en büyük hayalim”

Okumanın ve araba sürmenin kendisinin içinde heves olarak kaldığını ifade eden Düden, en kısa zamanda ehliyet alacağını belirtti. ‘Yaşım daha genç’ diyen 34 yaşındaki anne, “En kısa zamanda ehliyete yazılacağım inşallah. Bebeğimi dünyaya getirirsem yazılacağım. Bunu bekliyorum. Çocuklarımı arabaya koyup araba sürmek en büyük hayalim. İnsanın içinde heves kalıyor. Benim içimde kaldı. Okumadım. Bir yerlere varamadık. Şimdi yapmak istiyorum. Yaşım daha genç. 34 yaşındayım. Yaparsam ne mutlu bana. Yapmaya çalışacağım. Eşimin yanına bindiğim zaman eşim bana tarif ediyordu. Ben öyle olmak istemiyordum. O da ’belgeni alıp ehliyet kursuna yazılman gerekiyor’ diyordu. Benim mesela çoğu arkadaşım araba kullanıyor. Ben de istiyordum. Her kadın ister tabii ki. Her kadın gibi ben de araba kullanmak istiyorum. Belgemi aldım işte. Belgemi aldığım için bebeğimi dünyaya getirmeyi bekliyorum. Ondan sonra yazılacağım. Belgemi aldım ne mutlu bana” ifadelerini kullandı.